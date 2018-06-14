男歌手上摩鐵「談事情」　老婆抓包負氣出走

這次推出的歌曲，除了曲風充滿韓風，造型也有著濃濃的韓味，讓婆媽粉絲直呼很驚艷，陳隨意笑說這些都是老婆謝宜君精心的打造，且造型是老婆強勢的主動幫忙搭配，「讓我由剛開始的抗拒，到現在的完全接受。」陳隨意笑說因為是妻管嚴，在家地位是小男人，老婆說了算，也打趣表示：「我家有隻野生的母獅子，我不敢造次啦！」

「總舖師歌手」陳隨意推出台語新輯《愛你若性命》，新歌走韓式輕快民謠風，而化身韓流型男，讓婆媽粉絲好驚艷，新歌輕快卻有著淡淡傷感，結婚20年的好男人形象，陳隨意說與老婆謝宜君從不出惡言更不動手，彼此會用冷戰解決異見。



▲陳隨意推出的新曲走韓系風格。（圖／豪記唱片提供, 2018.06.14）

被問到婚姻生活的點滴，陳隨意說我們夫妻相處很另類，遇到事情，兩人絕不爆粗口，更不動手，冷戰是最佳方式，「我們倆會諜對諜的比誰撐得久，當然最後總是我輸啦！」他也坦言前陣子赴星馬來台的電視台高層主管邀約，對方體貼他是歌手，捨吵雜的KTV，而上摩鐵討論事情，沒想到一群人聊得太開心了，徹夜未歸，隔天早上返家大睡，醒來時驚見摩鐵名片被放在桌上，老婆謝宜君則神隱失蹤。陳隨意並說當下就知道事情大條了，還沒來得及解釋，老婆大人就離家出走，發了一堆訊息都是已讀不回，最後只好搬出一對兒女當救兵，以親情聲聲呼喚，打動謝宜君的心。



▲因為陳隨意上摩鐵的事情，差點鬧出家庭革命。（圖／豪記唱片提供, 2018.06.14）

陳隨意苦笑：「我真的沒去過摩鐵啦，只就這麼一次，就被抓包，而且那張名片是摩鐵老闆特地到房間給我的，最後還拜託邀約的工作人員出面作證，才平息一場家庭革命風波。」而再被問到被老婆翻皮夾，陳隨意則道出洋蔥的溫馨往事，原來老婆一直以來，每天都會貼心的為老公的皮夾補足金錢，陳隨意說記得以前當廚師，環境很清苦，「我們倆還被倒會負債累累，老婆每天仍會放100元在皮夾，讓我能有機車加油費，後來我們陸續由歌唱比賽踏入歌壇，生活有了轉機，我的皮夾金額也由100元調升到5000元，那天就是她要貼加金錢時，才發現皮夾的名片。」



▲陳隨意與老婆、兒女相處融洽。（圖／豪記唱片提供, 2018.06.14）