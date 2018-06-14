高盛下調中興H股目標價至15元 維持A股「中性」評

中興通訊昨 (13) 晚發佈公告，宣佈將於 6 月 29 日召開 2017 年度股東大會。由於拖延時間過長，而且涉及變動太多，本次股東大會的工作非常多，需要審議的議案就多達 16 項，包括修改《公司章程》、《董事會議事規則》有關條款的特別決議案。

中興通訊 (0763-HK) 計劃籌措人民幣 680 億元的綜合授信額度，以應對未來罰款等開支。中興通訊 H 股股價今 (14) 日開盤後一度反彈 3.34%，報港幣 15.48 元，截至午盤漲幅收斂至 1.07%，報港幣 15.12 元。

同時根據公告，中興通訊計畫向中行 (3988-HK) 申請人民幣 300 億元的綜合授信額度，向國家開發銀行深圳市分行申請 60 億美元 (約合人民幣 380 億元) 的綜合授信額度，合計人民幣 680 億元。

所謂授信額度，是指商業銀行為客戶核定的短期授信業務的存量管理指標。只要授信餘額不超過對應的業務品種指標，無論累計發放金額和發放次數為多少，商業銀行業務部門均可快速向客戶提供短期授信，即企業可便捷地迴圈使用銀行的短期授信資金，從而滿足客戶對金融服務快捷性和便利性的要求。

另外，中興通訊將為 9 家海外全資附屬公司提供合計不超過 2 億美元的履約擔保，為中興香港中長期債務性融資 (包括但不限於銀團貸款、銀行授信、發行企業債券等方式) 提供金額不超過 6 億美元的連帶責任保證擔保，擔保期限不超過 66 個月。

根據與美方的和解協定，中興通訊、中興康訊的全部董事會成員都必須更換，現任高級副總裁及以上所有的高層領導、涉事管理層或高級職員都必須解除合同。中興還需支付 10 億美元罰款及 4 億美元交由第三方託管金額。

高盛將中興通訊 H 股評級下調至「中性」，並稱中興通訊將逐漸失去中國境外市佔率，因為現有客戶和供應商要求更苛刻的價格和付款條款。

高盛將中興通訊 2018-2020 年收入預估下調 6-12%，每股收益預估下調 148%-15%。高盛將中興通訊 H 股價格目標從港幣 34 元下調至港幣 15 元，A 股價格目標從人民幣 35 元下調至人民幣 19 元，維持 A 股「中性」評級。

另據《證券日報》14 日報導，今年第一季末，共有 189 檔基金重倉持有 A 股中興通訊，合計持股數量達 1.87 億股。按照此持股數量測算，假若這 190 檔基金仍持有該股，中興復牌的第一天，帳面虧損就高達人民幣 7.86 億元 (約港幣 9.645 億元)。