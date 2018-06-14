智冠董監改選 市場派拿下1席董事

（中央社記者田裕斌台北14日電）智冠科技今天召開股東常會，由於遊戲橘子、網銀國際攜手進攻董事會，今年董監改選格外受到矚目。改選結果，市場派搶下1席董事。

市場派原本預期，可在智冠董事會中取得2席董事，但公司派表態1席不讓，提足7席董事、2席監察人，選舉結果市場派推舉的吳艾耘當選董事，其餘董監席次都由公司派保住。

智冠董事當選名單包括一般董事王俊博、王炯棻、陳慶榮、施明豪、吳艾耘，獨立董事李明憲、林軒竹，監察人當選名單為簡金成、張宏源。

智冠董事長王俊博指出，集團致力深耕數位遊戲產業，並跨足金融科技事業雙布局，集團各公司分別專注遊戲研發、代理營運、通路經銷、網路整合行銷、金融支付創新等面向多角化經營，朝向網路互聯網集團目標發展。