法國會批准國鐵改革案 馬克宏一大勝利

國民議會今天以452票贊成、80票反對、27票棄權通過法案。執政黨在國民議會握有絕對多數。

法國國會眾議院國民議會（National Assembly）的表決結果，對勞工運動是一大打擊。勞方發動為期3個月的連續罷工，抗議這項法案，為30年來歷時最長的法鐵相關勞工行動。

（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國國會議員今天以壓倒性多數，批准負債累累的法國國家鐵路公司（SNCF）爭議性改革案，讓總統馬克宏（Emmanuel Macron）在與工會的角力中獲得一大勝利。

部分分析家認為，中間派馬克宏和法鐵員工的僵局，堪比英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）1980年代與全國煤礦工會對峙的景況。

此案備受關注，被視為馬克宏能否壓得住法國工會的跡象之一。工會昔日成功施壓，迫使前政府撤回不受歡迎的改革措施，或大刪改革內容。

這次的新法將讓法國國鐵轉型為合股公司，賦予管理階層更大企業責任，並將從2020年逐步廢除法鐵在國內客運鐵路的壟斷經營權，以及不再提供未來員工優渥福利和退休金。

火車駕駛尤其反對有損新進人員就業和退休保障的計畫，並且認為法鐵變成合股公司，是邁向私有化的第一步。

馬克宏政府主張，老是虧損的法鐵必須削減成本並提高彈性，因應未來歐洲聯盟（EU）開放客運鐵路自由競爭。與此同時，政府也承諾不會賣股，目的是向工會保證不會私有化。

儘管4月初展開的罷工活動讓通勤族和旅客頭大，有民調顯示，選民大多贊成改革。

勞工領袖今天拒絕承認失敗，並宣布將按計畫繼續罷工到28日。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070614