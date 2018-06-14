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軍改納離婚配偶年金請求權 朝野無共識

中央社2018/06/14 13:04
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷台北14日電）立法院長蘇嘉全今天繼續召集朝野協商軍改案，朝野立委對於草案中有關離婚配偶年金請求權，經過2個小時的討論，沒有獲得任何共識，蘇嘉全盼朝野立委再回去想想。

蘇嘉全上午召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」。

其中攸關離婚配偶年金請求權的關鍵條文，行政院版比照公教年改，主張軍、士官的離婚配偶與該軍、士官婚姻關係存續滿2年者，離婚配偶得請求分配該軍、士官1/2的退伍金或退休俸。

民進黨立委尤美女表示，日本、德國，以及西方國家，也都有在年金法案中納入夫妻剩餘財產分配請求權的內容。

她說，公教人員的離婚配偶年金請求權會引起反彈，是因為以訛傳訛。她表示，所有軍人辛苦為國家捍衛安全，不會有人希望嫁給軍人，比嫁給其他人的權利是比較少的，沒有人希望這樣。

尤美女說，離婚配偶年金請求權牽涉到有人辭職當家庭主婦與家庭主夫，他們的財產在哪裡？她說，夫妻兩人照顧家庭，有錢出錢、有力出力，這段期間所賺得的錢應該平均分配。

不過，包括國防部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正，都反對在陸海空軍軍官士官服役條例訂定相關條文，應該尊重民法、回歸民法的規定。

國民黨立委吳志揚說，贊同法條原來的價值，但應該在民法修正婚姻與夫妻財產制度，全民一起適用。

國民黨立委蔣萬安說，有些夫妻離婚是因為家暴、外遇，未來卻還要為了退休金，多年以後還要對簿公堂。他說，即便是平和的離婚，但要達成離婚協議，為了將來退休金的問題，還要彼此面對一次。

他說，夫妻一方沒有生活能力，但是對於家務有所貢獻，應該要給予照顧，但目前的草案條文無法達到這個目的，甚至是變相懲罰配偶。

時代力量立委林昶佐表示，離婚是很慘的事情，甚至要打很多的官司，相信沒有人想要遇到，目前的修法只是一個請求權，如果夫妻雙方要離婚的時候，讓法律給予把時間奉獻家庭的人能有請求權機會，不是就直接給他錢，如果要修民法，實在太過曠日廢時。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，公教人員的離婚配偶年金請求權已經入法，法要這樣走下去，軍公教勞都要一起來，民法也要修正，現在正站在十字路口上，修法就是要往前走。

他說，軍公教勞如果沒有全部將法修完，基於互惠原則，夫妻雙方如果一邊是公務人員、一邊是勞工，就無法適用，整套都要一起修完。

最後蘇嘉全裁示，各黨團回去再研議看看，與離婚配偶年金請求權相關的第42、43、44條草案條文都保留。（編輯：林沂鋒）1070614

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