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娛樂

殷琦超美婚紗照出爐！　性感D奶呼之欲出

記者徐郁雯／台北報導2018/06/14 13:23
▲殷琦與老公張仕育相當甜蜜。（圖／伊林娛樂提供，2018.06.14）
▲殷琦與老公張仕育相當甜蜜。（圖／伊林娛樂提供，2018.06.14）

伊林名模殷琦日前宣布將與十億身家的高明精機總經理張仕育結婚，如今婚紗照出爐，殷琦原本想在棚內拍就好，不想上山下海勞師動眾，不過因當天天候佳光源充足，攝影師黃天仁即興走出攝影棚，嘗試在戶外用手機拍攝婚紗，殷琦與老公則讚嘆戶外簡單拍，呈現效果卻非常自然時尚。

殷琦婚事不拘泥傳統，6月23日在台中低調舉辦婚宴，主要是男方宴請親友，席開20桌。其中，殷琦選定拍攝的4套婚紗，以單純的白色元素為主。兩人拍照時互動輕鬆自然，殷琦堅持要合拍比愛心，老公還先在一旁練習好手勢再上場，兩人甜蜜大放閃，殷琦也對老公拍照表現讚不絕口，誇他是天生男模。


▲殷琦婚紗相當性感。（圖／伊林娛樂提供，2018.06.14）


▲殷琦與老公張仕育手比愛心。（圖／伊林娛樂提供，2018.06.14）


▲殷琦與老公張仕育婚紗浪漫。（圖／伊林娛樂提供，2018.06.14）

被問到喜歡殷琦哪一點？殷琦老公說，「有時候是感覺，她不是外面大家看到的樣子，她很細心，很貼心，很多事情都幫我考量，很可愛，很會撒嬌。」幸福藏不住的殷琦在一旁甜孜孜說，「算了啦，就說你貪圖我的美貌就好啦。」殷琦老公繼續認真補充說，「還有，她對我的家人很好，她的家庭觀念很好。」


▲殷琦與老公張仕育感情極佳。（圖／伊林娛樂提供，2018.06.14）


▲殷琦婚紗相當有氣勢。（圖／伊林娛樂提供，2018.06.14）


▲殷琦婚紗相當性感。（圖／伊林娛樂提供，2018.06.14）

關鍵字殷琦伊林張仕育
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