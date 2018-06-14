殷琦超美婚紗照出爐！　性感D奶呼之欲出

伊林名模殷琦日前宣布將與十億身家的高明精機總經理張仕育結婚，如今婚紗照出爐，殷琦原本想在棚內拍就好，不想上山下海勞師動眾，不過因當天天候佳光源充足，攝影師黃天仁即興走出攝影棚，嘗試在戶外用手機拍攝婚紗，殷琦與老公則讚嘆戶外簡單拍，呈現效果卻非常自然時尚。

殷琦婚事不拘泥傳統，6月23日在台中低調舉辦婚宴，主要是男方宴請親友，席開20桌。其中，殷琦選定拍攝的4套婚紗，以單純的白色元素為主。兩人拍照時互動輕鬆自然，殷琦堅持要合拍比愛心，老公還先在一旁練習好手勢再上場，兩人甜蜜大放閃，殷琦也對老公拍照表現讚不絕口，誇他是天生男模。