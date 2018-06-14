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中央社

東電宣示 日本福島縣將邁無核電機組

中央社2018/06/14 13:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京14日綜合外電報導）日本2011年發生311大地震，造成震驚全球的福島核子事故，負責營運的東京電力公司已進行福島第一核電廠機組廢爐作業，今天再宣示，將具體研究讓第二核電廠機組也廢爐。

日本放送協會（NHK）報導，311大地震前在福島縣內的核電廠共有10座發電機組，預料未來將全數廢爐。

福島第二核電廠在311大地震後就停止運轉，負責營運的東京電力公司社長小早川智明，今天向福島縣知事內堀雅雄表示，將朝廢爐方向進行研究。

小早川智明上午訪問福島縣政府時，向內堀雅雄表示，基於福島縣受到核災影響造成外界負面觀感，及避難居民遲遲無法回家等情況，如果核電廠未來是否繼續運轉狀況不明，可能對災區重建之路造成影響。

小早川智明說，站在東京電力公司立場，正朝將第二核電廠所有機組廢爐的方向進行具體研究。

讀賣新聞報導，東京電力公司是首度明確表達第二核電廠朝廢爐方向進行具體研究。

福島縣議會及核電廠所在的町議會等，過去都有希望東京電力公司廢爐的看法與動作，內堀雅雄也多次要求中央政府與東京電力公司盡早完成廢爐。

內堀雅雄在會後記者會上說，東京電力公司明確表明廢爐方向，這對福島縣內所有核電機組朝廢爐發展，是非常重要的開始。

日本經濟新聞報導，因311大地震造成核子事故的福島第一核電廠，目前已在進行廢爐作業。雖然第二核電廠目前暫停運轉，但擔心未來重啟運轉，地方政府都希望第二核電廠也能廢爐。

比起第一核電廠，第二核電廠在地震中受到的損害較少，但如果要符合新的核電廠規範重新運轉，仍需投入高額經費；東京電力公司內部雖然也有重啟運轉的提案，但對地方人士看法及輿論仍有憂慮。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1070614

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