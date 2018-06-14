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中央社

考古證實 楚長城為中國最古老長城

中央社2018/06/14 13:23
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北14日電）新華社報導，中國大陸考古人員經過10年努力，勾勒出楚長城綿延300公里的分布路線，並斷定楚長城修築年代為春秋時代中期，證實楚長城是中國境內最古老的長城。

考古項目負責人李一丕指出，楚國當年興建長城，既是北上問鼎中原的跳板和基地，又是防禦中原諸侯南下的屏障，軍事戰略意圖所指的方向特別明顯。

報導指出，考古人員對楚長城的人工牆體、關隘的關牆、城址、烽火台、兵營、古道等進行不同程度的考古發掘，出土陶鬲、陶盆、銅鏃等遺物的時代最早可達春秋時代中期，與文獻記載的楚長城修築時代一致。

文獻記載，楚長城主要分布在南陽盆地西部、北部、東部邊緣地帶及信陽大別山一線。河南省文物考古研究院自2008年以來承擔楚長城資源調查項目。

楚長城是目前中國已公布長城中位置最靠南的，也是唯一位於秦嶺－淮河800毫米年等降水量線以南的長城。獨特的地理位置和區域氣候，形成了楚長城特有的建築構造。

據報導，考古發現，楚長城人工牆體底部，有大規模堆積炭化木棍，或在石塊層裡摻雜炭化木棍的現象。這種炭化木棍由人工燒製而成，具有防潮和除溼的乾燥作用。這在中國已公布的長城中，是絕無僅有的案例。

楚長城的人工牆體多緊貼丘崗、山體或山間埡口外側的崖邊修建，不但有利於觀察敵情，還能有效打擊攀援而上的敵人。

李一丕說，這種修建規律和特點，顯示楚長城較強的軍事實用性，與主要考慮農牧分界的燕、趙、秦北長城有明顯不同。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070614

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