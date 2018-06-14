40年情緣再續 北市交重啟音樂季

台北市立交響樂團長何康國從今年2月接任團長後，致力推動跨界前衛且具產業動能的創新製作，「這次重啟40年前的台北市音樂季，效法文藝復興時期重塑輝煌的歷史，進而期盼創造未來經典的精神」。

1979年時任台北市長李登輝指示台北市立交響樂團每年籌辦「台北市音樂季」，首開國內大型音樂系列活動先河，之後幾年因增加戲劇演出而更名為「台北市藝術季」，並由國畫大師張大千題字。台北市藝術季舉辦了30年直到2009年因台北藝術節舉辦而轉型。

（中央社記者魏紜鈴台北14日電）台北市立交響樂團下半年的樂季即將開跑，啟動40年前「台北音樂季」，並邀詩人書畫家許悔之書寫「台北市音樂季」六字，盼音樂在城市中文藝復興。

詩人書畫家許悔之受何康國之邀，書寫「台北市音樂季」六字，許悔之說，聽到這個邀請「有觸電的感覺」，接下任務後先用自己慣用的韓國筆試寫數十次並不滿意，直到使用由日本製筆名師喜屋監製「藝壇主盟」名筆書寫，才正式落筆。

許悔之解釋，每支筆有不同個性，「藝壇主盟」筆是牛耳毫竹筆，傳說是張大千搜羅一磅重牛耳毛監製而成後，分送友人的收藏名筆。許悔之特別選用剛由友人致贈的此筆書寫「台北市音樂季」直橫各一。寫的方式跳脫許悔之過往習字框架，刻意留有飛白與五線譜的斷口視覺，有上有下有空白，慎重其事寫了不下40、50張，要向張大千及台北城市文化致敬。

北市交重啟「台北市音樂季」誓以音樂書寫台北文化，何康國透露，近期不做外文歌劇主因是許多樂團或單位都在做歌劇，「北市交過去已達成階段性任務，從引進、模仿到如今創作，讓音樂季文藝復興重返經典，是期盼成為北市交成為重燃音樂思潮的啟動者」。

2018台北市音樂季包含音樂劇場、瓦格獻禮、名家精選、星光系列、森林音樂會和系列推廣講座等。何康國說明，首推節目是劇場煉金師海恩納‧郭貝爾的音樂劇場「代孕城市」預定8月於台北捷運公司北投機廠主工廠演出，首波票券於15日於兩廳院售票啟售。（編輯：黃于）1070614