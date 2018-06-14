糧食浪費減1成 農委會8月端方案

農委會副主委黃金城致詞時表示，農委會在2013年成功爭取APEC支持經費辦理「APEC強化公私部門夥伴關係降低供應鏈之糧食損失」多年期計畫，今年是計畫總結年度，這次高階對話會議重視公私部門合作，減少穀物、蔬果、漁畜產品，以及零售、消費端的糧食浪費。

APEC（亞太經濟合作）主辦經濟體巴布亞紐幾內亞今、明兩天在台北舉辦「2018年強化公私部門夥伴關係降低糧食損失與浪費，以促進永續APEC糧食體系高階政策對話會議」暨推動「降低糧食損失與浪費創新展」活動，共有16個APEC會員、100餘位公私部門代表出席。

（中央社記者楊淑閔台北14日電）農委會今天宣布，為了糧食浪費10年減少10%目標在2020年達成，今年8月將提出評估與執行方案，國內外專家建議，應減少誤捕保育類水產、增加下雜魚運用、食物銀行及冷鏈系統等。

APEC海洋與漁業合作工作小組主席莫蘭（PatrickMoran指出，糧食損失與浪費不僅於農業，其實70%漁獲來自APEC地區，也面臨浪費問題，需要公私部門合作才能解決。

對於如何減少漁獲浪費，莫蘭首先建議，提高漁業商業面的運作效率，例如減少誤捕保育類水產、改善下雜魚的運用，還有教育漁民都要能願意把誤捕漁獲放回，以及打擊非法、未報告、不受規範（IUU）漁業。

其次，他強調捕獲之後的處理，例如冰塊夠不夠會影響水產品的衛生、市場價格，強化處理能力可減少浪費。由於這類議題私部門的參與度減少，但是環保永續與經濟發展可以並行不悖，應強化私部門的參與。

農委會國際處處長洪忠修說，聯合國糧農組織（FAO）研究顯示，全球人口消費的食物有1/3可食用部位被損失或浪費，水果或蔬菜在採收後的損失並達50%以上，每年數量達13億噸。

洪忠修指出，APEC地區的糧食損失與浪費每年也達6.7億公噸，足以供應亞太地區貧窮線以下人口約8億人1年生活所需，若APEC總體達成減少10%（約6700萬公噸）浪費目標，可增加143億美元的總體社會福利。

農委會5年來召開5次研討會、3次專家會議，今年8月間將在巴布亞紐幾內的APEC亞糧食安全週，提出具體執行方案，供會員經濟體採行，面向包含生產端、採收、庫存、運銷的效能提高及教育消費者。

農委會國際處副處長林家榮告訴中央社記者，屆時會提出參考手冊，內容包含委託台大與中研院完成評估糧食損失的數理科學方法，並彙整各經濟體實施奏效的執行方案，供經濟體評估損失後採行，例如台灣民間團體推動食物銀行有成、日本產業界建置周全的冷鏈系統。（編輯：陳清芳）1070614