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中央社

年資補償金爭議藍促修法 綠：已納入臨時會議程

中央社2018/06/14 13:26
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北14日電）公教年改中的「年資補償金」一年後將消失，引發爭議，國民黨團今天表示，已提出修法草案，盼臨時會處理。民進黨團幹事長何欣純說，會拜託召委段宜康排案審查。

全國教師工會總聯合會指出，公立學校教師退休制度有新舊制，舊制的前15年給付率是本俸的5％，新制改為4％，為彌補一個百分點的差額，政府針對民國70年至84年進入學校任教的教師，設計了「年資補償金」制度。

但修法後的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」規定，明年6月30日以前退休的教師，可以結算年資補償金，一次領取，之後退休者就領不到了，恐造成教師搶退潮。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，國民黨立委蔣乃辛提出的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第34條修正草案」己排入臨時會議程，擬刪除退休教師年資補償金限期一年發放的規定。

國民黨團副書記長柯志恩說，為避免影響學生受教權，現行規定教師退休生效為每年的2月1日和8月1日，因此明年6月30日以後的退休老師，是拿不到補償金的，造成先退休的領得到、後退休卻領不到的現象。

國民黨立委吳志揚表示，這次臨時會有委員會的議程，照時間推算，司法及法制委員會的輪值召委是民進黨立委段宜康，如果段宜康能分給他時間來排審此案，就可以好好討論這個問題。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純表示，「不需要讓（吳志揚）啊」民進黨團尊重提案立委，才會在臨時會議程中納入這個案子，也會拜託段宜康排案審查，但蔣乃辛的提案「似乎有點文不對題」，屆時到委員會再來討論。（編輯：陸倩瑤）1070614

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