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2018台灣燈塔極點慢旅　23日鵝鑾鼻拉開序幕

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/14 14:01
▲2018 Light up Taiwan極點慢旅活動今年針對四極點燈塔「鵝鑾鼻」、「富貴角」、「國聖港」、「三貂角」舉辦系列活動。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.14）
▲2018 Light up Taiwan極點慢旅活動今年針對四極點燈塔「鵝鑾鼻」、「富貴角」、「國聖港」、「三貂角」舉辦系列活動。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.14）

以臺灣四極點燈塔為主題的2018 Light up Taiwan極點慢旅活動，將於23日在台灣最南點鵝鑾鼻燈塔拉開序幕，分區、分段、分時以中度挑戰與輕度騎遊，加上自行車4輪＋2輪套裝旅遊行程，用最環保的雙輪轉動品味台灣之美。

這項活動於105年由東北角暨宜蘭海岸風景區管理處首次辦理、結合墾丁國家公園管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處共同辦理，並於去年首次納入「臺灣自行車節」主軸活動。


▲第二屆活動由墾丁國家公園管理處主辦，用最環保的雙輪轉動品味台灣之美。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.14）

今年第二屆活動由墾丁國家公園管理處主辦，今(14)日上午在屏東縣政府舉行記者會，墾管處劉培東處長表示，墾丁國家公園資源珍貴豐美，竭誠邀約全國民眾和車友摒棄走馬看花、蜻蜓點水或刺激狂飆的旅遊型態，代之以觀星、聽濤、賞景和慢遊。


▲2018台灣燈塔極點慢旅6月23日鵝鑾鼻拉開序幕。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.14）

墾丁首場針對東海岸的特色，及重度挑戰的樂趣與話題，特別加場舉辦了一場從鵝鑾鼻一路騎到三貂角，三天挑戰南、東雙塔的「東雙塔 398K挑戰」。此路線涵蓋了臺灣本島整個「正東岸」除港口以外的三座燈塔：「鵝鑾鼻」、「奇萊鼻」以及「三貂角」。東海岸的美景不在話下，而從花蓮新城到宜蘭羅東採用火車接駁，提供了「兩鐵」（鐵馬、鐵路）的玩法選項。


▲瑪家鄉「羽」打擊樂團開場表演。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.14）

挑戰組騎乘路線涵蓋恆春半島山海一線，從墾丁到佳洛水；慢旅4輪+2輪路線造訪臺灣最後的原始海岸線，鵝鑾鼻自行車之旅路線則包含大鵬灣、四林園區、屏東酒廠、龍頸公園、綠色隧道等數個屏東區域美麗景點；同日，東雙塔398挑戰將從墾丁出發，一路北上而去。

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