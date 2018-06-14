五月五發福慶端午／到艋舺五福宮慶鍾馗聖誕！

唐明皇看著這名大鬼，長相奇醜無比、頭戴破舊的紗帽、身穿藍袍、腳踏朝靴，大鬼向唐明皇稟明自己是終南山落第進士，因科舉不中撞死於階前，最後還說了「誓與陛下除盡天下之妖孽。」唐明皇醒後馬上喚來畫師吳道子，請他按照自己描述畫出鍾馗像，只見吳道子不花幾分鐘就將鍾馗像畫好了，而且還畫得唯妙唯肖，原來吳道子也夢到鍾馗了！

後來唐明皇的瘧疾果然也康復了，唐明皇認為是鍾馗為他驅邪、趕走了小鬼，便命吳道子多畫幾張鍾馗像在年終歲末時張貼，也送給重要大臣們貼在家中驅鬼，這就是鍾馗抓鬼習俗的由來。

在端午節懸掛鍾馗畫像驅邪避凶的習俗在台灣比較少見，台灣在端午節前後較常見多是由王爺負責驅趕瘟疫、抵抗厲鬼。保庇NOW這次特地走訪北部相當少見、主祀「霹靂大帝」鍾馗爺的「艋舺五福宮」。

艋舺五福宮的鍾馗爺聖誕正好就是農曆五月五日，小編抵達時主事者謝大哥正好在和信眾們討論聖誕平安餐事宜，今年因為老宮主謝陳平先生仙逝未對年，因此五福宮一致低調舉辦聖誕活動，僅舉辦發放白米、平安餐等公益活動。

艋舺五福宮目前主事者為老宮主謝陳平先生的兒子謝陳國先生，小編採訪當天謝大哥相當熱心招呼，謝大哥向我們娓娓道來五福宮的創立，當初老宮主還年輕時就感應到鍾馗爺的「徵召令」，但因為玩心仍重還有經濟考量，老宮主不斷躲給鍾馗爺找；謝大哥還分享了從老宮主朋友那裡聽來的小趣事，年輕時的老宮主非常愛到迪斯可跳舞，有一回老宮主在舞池跳得正忘我時，鍾馗爺直接找上門，打算給他「一點顏色瞧瞧」，老宮主跳舞跳到一半突然四肢跪在舞池中央、一動也不能動，所有朋友都被他給嚇到，但老宮主的意識仍相當清楚，他請朋友將他扶起，不料，竟然四、五個朋友也移動不了他，老宮主便知道這是鍾馗爺要讓他「出點洋相」。

躲了幾年之後，老宮主深知躲得了一時、躲不了一世，便領旨設宮壇辦事。謝大哥回憶起年輕時看著自己爸爸這樣為信眾辦事，他卻認為自己的爸爸是在「裝神弄鬼」？！其實謝大哥對這些仍舊抱著半信半疑的態度，他說：「從小在萬華這個地方長大，這種事情看太多了，看過很多人天天在裝神弄鬼，所以會有點排斥」。

那是什麼機緣改變了謝大哥呢？在去年老宮主仙逝後，謝大哥再三考量下毅然決然辭掉了工作，回到五福宮當「廟公」，在幾次跟鍾馗爺的交流下，他也感應到了鍾馗爺，不像爸爸是個乩童，他選擇以文乩的方式替信眾服務。雖然一開始他也曾經懷疑自己、懷疑這樣真的就可以替信眾解決疑難雜症嗎？但一路走來一次次的靈顯事蹟，說服了曾經不看好謝大哥的信眾，尤其也說服了曾經覺得自己爸爸是在「裝神弄鬼」的謝大哥自己。

曾經對五福宮沒太多想法的謝大哥，自從接下這個重擔後一百八十度大轉變，雖然生活中勢必會犧牲許多事情，但他仍將五福宮的事務擺在第一，並期許自己能當個橋梁整合五福宮過去的傳統以及新生代的創新想法，大家一起引領五福宮走向更美好的未來。

身為五福宮現任主事者的謝大哥，同時也是一名兩歲小男孩的父親，小編好奇詢問謝大哥關於外界對台灣宗教文化的一些不好觀感會不會使他限制小孩平時接觸宮裡的事情呢？謝大哥說自己的兩歲兒子每天都會到宮裡玩耍，而且兒子這時正好處於對什麼都好奇的階段，他都會很有耐心地告訴兒子這個是什麼、是什麼功用的；謝大哥說：「宗教不應該是神祕的，我們應該大方一點讓大家都進來了解，這樣才不會有那些奇奇怪怪的偏見。對於小孩，我不會限制他，更不會直接告訴他『不行做這個』，我覺得與其去限制小孩子，最重要的還是父母的身教，我做給他看，久而久之，他自然就會有模仿的榜樣了。」聽著謝大哥的奶爸育兒經，彷彿也看見了台灣宗教界、民俗文化新一代的希望。

在五福宮小編也看到了一位特別有趣的大將軍，有看過長得這麼可愛的大將軍嗎？原來這位護宮大將軍可是陪著老宮主一起創立五福宮的神犬，謝大哥說，這隻狗狗是由老宮主所飼養，每天無論颳風下雨、狂風暴雨都會鎮守五福宮，而且很神奇地是，這隻狗狗可以一眼判斷上門的人是信徒還是歹徒（誤），若不是信徒祂就會大聲地吠叫，警戒周遭人。

有時候老宮主出門辦事時，也都很放心讓這隻狗狗顧宮，因為祂總是盡忠職守，連摸魚都不會喔！守護五福宮17、18個年頭後，這隻狗狗功成身退，經鍾馗爺指示為其塑像，繼續守護五福宮。現在祂可是擁有一票鐵粉的護宮大將軍！據說還有中台灣信徒特地到五福宮分靈回台中祀奉，神像前的狗骨頭玩具也是粉絲奉的，這些粉絲都是從大將軍還在世時到五福宮參拜就跟大將軍感情很好的信徒。

端午連假時到艋舺五福宮恭慶霹靂大帝鍾馗爺聖誕吧！雖然五福宮不大，卻是充滿溫暖和人情味的宮廟，愛狗人士也千萬不能錯過可愛的護宮大將軍喔。

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