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中央社

大同太陽能電廠未經環評 七股漁民北上抗議

中央社2018/06/14 13:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北14日電）20多位台南七股漁民今天北上抗議大同公司未經過環評，要在七股設置太陽能電廠，不僅將奪走漁民生計，也可能造成生態慘劇；大同表示，因處於緘默期，不便評論或回應。

去年12月21日，大同公司前董事長林蔚山主持董事會，決議投資新台幣23億元建置台南七股漁光特區的太陽能電廠。今年2月1日，大同董事會再通過第二階段太陽能相關投資，累積將於七股建置120MW（百萬瓦）的太陽能電廠。

台南海岸資源促進會會長陳皇州和20多位養殖戶今天到大同公司抗議指出，七股是黑面琵鷺在世界上最大的度冬棲息地，大同公司沒有經過環評，也沒有在七股舉辦說明會，就要辦理現金增資在七股設置太陽能電廠，養殖戶絕對無法接受。

陳皇州表示，七股沿海養殖面積約有1200公頃，半數以上的居民從事養殖相關產業；光電業者以1年30萬元租金搶租魚塭種電，比一般租金高了近10倍，養殖戶反而租不到地，更擔心汙染破壞生態，文蛤養不活。

養殖戶在大同公司高喊口號表達反對立場後，再到金融監督管理委員會證券期貨局遞送陳情書。

中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅到場聲援養殖戶，他強調大同公司以投資太陽能電廠等名義辦理現金增資，卻沒有向相關單位提出申請，更沒有經過環評，現增目的既不存在、也不可行，他要求證期局調查大同董事及獨立董事是否包庇護航，移送檢調偵辦，並退回增資案。（編輯：楊凱翔）1070614

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