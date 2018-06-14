連動天氣「宅」商機　HAPPY GO擴大點數多元應用

其中，HOLA特力和樂更聯手iCONNECT MEDIA推出HAPPY GO卡友獨家活動，用1點HAPPY GO點數即可以799元超值價購得「天絲涼爽凝膠記憶枕」（原價1,980元），相當於4折的優惠。此外，全家便利商店每周五的卡友日也火熱進行，只要在指定時間兌200點以上，就可享點數加贈40%的超高回饋！

近來天氣不穩定，時高溫、時大雨，讓人不想出門，此現象也帶動近期電商及遊戲產業的消費高峰。看準連動天氣的「宅商機」，即日起HAPPY GO首度大規模集結全家便利商店、7-ELEVEN、萊爾富、OK便利商店等四大超商以及HOLA特力和樂、寶島眼鏡、屈臣氏，同時還有85度C、王品集團等24大知名通路品牌，推出「盛夏線上兌點」系列，從咖啡、涼夏寢織、太陽眼鏡到生活用品以及各類美味餐飲等一應俱全，讓卡友免出門，在家就可以搶優惠！

延續2018年的策略發展，HAPPY GO行銷暨業務群副總經理李明城表示：「通路折抵與線上兌點是卡友主要兌點的兩大方式，其中『線上兌點』因為操作方便、商品多元，還能因應行程安排，適時再去全台實體門市領取，深獲卡友喜愛，使用人次逐年增加2~3成，又以『現金券』以及『符合時節』的商品最受卡友歡迎！」

而此次的「盛夏線上兌點」也特別強化涼夏，包含涼枕、太陽眼鏡等、超商咖啡以及各式生活用品與餐飲的「現金券」，讓卡友想怎麼用就怎麼用！此外，品牌通路也發現，透過線上兌點的形式，打破實體通路的店家數、地理位置以及時間的限制，成功吸引年輕及稍長的族群加入，讓全台卡友都能於第一時間在網路上，用點數取得最佳優惠！



▲HAPPY GO線上兌點推出各式即享券及四大超商咖啡。（圖／公關照片）

HAPPY GO線上兌點的使用方式非常簡單，只要至官網或是活動指定網頁入口選擇喜愛的品項，以點數換得活動序號，待好天氣時，即可至店家兌換商品，享受盛夏美好時光除可兌換HOLA天絲涼爽凝膠記憶枕、寶島眼鏡K-Design太陽眼鏡及四大超商咖啡（7-ELEVEN／全家便利商店／萊爾富／OK便利商店）外，更鎖定一系列的現金券，面額從30~300元不等，包含王品集團（王品、西堤、陶板屋、原燒、聚、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、石二鍋、hot7、ita義塔、莆田）、屈臣氏、天仁喫茶趣TOGO、85度C、COLD STONE、丹堤咖啡等各大品牌，應有盡有，現在兌換還加送肯德基原味蛋撻即享券。