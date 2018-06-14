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政治

水煮香蕉有毒？徐國勇怒轟：該臉書群組一直在靠北政府

記者林仕祥／台北報導2018/06/14 13:45
▲行政院發言人徐國勇表示，水煮香蕉有毒的謠言，是從臉書群組「靠北民進黨」傳來的，這個群組從來就是在靠北政府，把農民權益當作自己政治鬥爭的手段，「這太離譜了」。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.14）
▲行政院發言人徐國勇表示，水煮香蕉有毒的謠言，是從臉書群組「靠北民進黨」傳來的，這個群組從來就是在靠北政府，把農民權益當作自己政治鬥爭的手段，「這太離譜了」。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.14）

近來香蕉價格崩盤引發國人注目，行政院長賴清德也在臉書分享「水煮香蕉」的吃法，但卻被部分臉書群組批評，「香蕉含農藥殺菌劑『克收欣』致癌物，吃水煮香蕉要三思」。對此，行政院發言人徐國勇今（14）日回嗆，該謠言是從臉書群組「靠北民進黨」傳來的，這個群組從來就是在靠北政府，把農民權益當作自己政治鬥爭的手段，他要不客氣的講，「這太離譜了」。

徐國勇強調，台灣的香蕉絕對沒有問題，大家可以放心吃，散播這個謠言的群組，顯然有政治操作的目的，打擊農民、犧牲農民權益，並將之當成自己政治鬥爭的手段，這個群組是什麼集團的外圍組織，他不曉得，但農民這麼辛苦，這個群組竟為了政治目的打擊農民，叫大家不要吃香蕉，說香蕉有農業，他要站在保護農民的立場，不客氣的批評，「這太離譜了」。

徐國勇指出，該群組用前朝馬政府時的舊新聞，竄改標題和內容，散播謠言，縱然過去有部分香蕉農藥超標，但仍是極少部分，不能說台灣的香蕉有問題，用這點來打擊農民，甚至還會影響台灣的外銷，目的讓人覺得太離譜了，「我們不能接受」。

至於賴揆分享的水煮香蕉料理法，徐國勇說，除了早前有媒體報導過外，今天也有美食作家稱水煮香蕉沾蒜頭醬油，是早就有的吃法，所以網路上的一些酸言酸語沒必要，像是芒果、鳳梨都有煮鹹的狀況，一開始大家可能因為刻板印象不能接受，不管怎樣，希望大家要有一個觀念，就是挺農民，賴揆分享的吃法，不是自己發明的，是聽到一位好友介紹才分享的。

媒體追問，未來賴揆是否會示範水煮香蕉？徐國勇說，「我想沒有這個必要」，因為今天香蕉的價格，都已經超過15元，價格不但穩定，還高出成本，他上月31日時就提到，台灣外銷的上等香蕉，價格至少有16元，甚至有到20元，不過當天就有其他政黨用十年前的新聞，來打擊香蕉價格，當時北農的香蕉拍價至少11元，與該政黨說的1元相差甚大，背後目的讓人質疑。現在很多政論節目都在節目上示範水煮香蕉，還故意說吃起來很奇怪，痛不欲生，「那代表以前農民都痛不欲生？這種說法很奇怪」，所以賴揆來做這個表演，沒有意義，大家去吃看看就知道了。

徐國勇說，賴揆是希望把香蕉各種吃法介紹出去，事情經過這麼多天了，也有人試吃，所以要賴揆去示範水煮香蕉沒有意義，去年政府介紹香蕉吃法時，示範人員為了衛生手戴塑膠手套用潤餅包香蕉，卻被部分網路群組批評「吃香蕉還要戴白手套」，故意扭曲打擊農民，把這麼好的水果價格給踩扁了，讓人覺得痛心。
 

關鍵字徐國勇賴清德水煮香蕉農藥靠北政府
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