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中央社

印度首都區陷沙塵暴 PM10超標嚴重

中央社2018/06/14 13:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里14日專電）包括新德里在內的印度國家首都區，這兩天因拉吉斯坦省吹來的熱沙塵暴，導致嚴重空氣汙染，PM10是正常標準的8倍以上，相當罕見。

印度氣象局聲明說，這樣的氣候至少還會持續3天，呼籲外出的人應準備好口罩，防範沙塵暴帶來的空氣汙染。

「印度時報」（Times of India）今天引述印度中央污染控制局（Central Pollution Control Board,CPCB）的空氣品質指數（AQI）顯示，新德里的空氣品質指數達到445，陷入「嚴重」等級，大眾吸入溫度超過攝氏40度的汙染熱空氣，喉嚨出現刺激感及眼睛灼熱感。

根據CPCB的分級，AQI達401到500之間時，空氣品質將影響健康的人，且嚴重影響患有疾病的人。

CPCB監測，新德里昨天下午5時的空氣中懸浮粒子濃度PM10達到每立方公尺823微克，是正常標準的8倍；PM2.5在昨晚8時達到每立方公尺216微克，而正常安全標準是每立方公尺60微克。

印度環境、森林與氣候變遷部（Ministry ofEnvironment, Forest and Climate Change）指出，新德里這段期間出現嚴重空氣汙染是不尋常的，主要是來自拉吉斯坦省（Rajasthan）的沙塵暴。

CPCB官員說，今天召開會議，如果天氣狀況持續惡化，將考慮緊急暫停易生沙塵的建築工程，且停止熱混合料攪拌廠及碎石機運轉。（編輯：紀錦玲）1070614

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