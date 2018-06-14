印度首都區陷沙塵暴 PM10超標嚴重

（中央社記者康世人新德里14日專電）包括新德里在內的印度國家首都區，這兩天因拉吉斯坦省吹來的熱沙塵暴，導致嚴重空氣汙染，PM10是正常標準的8倍以上，相當罕見。

印度氣象局聲明說，這樣的氣候至少還會持續3天，呼籲外出的人應準備好口罩，防範沙塵暴帶來的空氣汙染。

「印度時報」（Times of India）今天引述印度中央污染控制局（Central Pollution Control Board,CPCB）的空氣品質指數（AQI）顯示，新德里的空氣品質指數達到445，陷入「嚴重」等級，大眾吸入溫度超過攝氏40度的汙染熱空氣，喉嚨出現刺激感及眼睛灼熱感。