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開齋節前夕 文總發布新南向系列動畫

中央社2018/06/14 13:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北14日電）開齋節前夕，文化總會與「臺灣吧Taiwan Bar」發布新南向系列動畫「黑啤東南飛」第一部，以「東南亞的穆斯林」為題，深入介紹穆斯林文化習慣，並預祝穆斯林朋友開齋節快樂。

在今天的發布記者會上，文化總會副會長江春男、秘書長林錦昌、台北清真寺前教長馬孝棋、臺灣吧營運長蕭宇辰共同出席，並邀請外籍工作者發展協會的印尼代表周思妤、越南代表阮氏芳花分享在台灣的生活經驗。

在「黑啤東南飛」裡，臺灣吧讓旗下首席IP「黑啤」(Beer)為主角，透過可愛活潑的逗趣形象，搭配中英語雙字幕，帶領民眾認識不同過往刻板印象的東南亞。

這系列首支影片以「東南亞的穆斯林」為題，文總表示，未來還有4支動畫影片會陸續推出，將分別以東南亞的流行音樂、東南亞的生活習慣、東南亞的佛教傳遞、東南亞的古今商貿為主題。

江春男致詞時表示，台灣與東南亞的關係不只有經濟貿易，更多的是東南亞的移民都已經變成國民，這讓台灣族群結構更多元，未來台灣的人口、經濟、文化等領域，都將面向東南亞，台灣與東南亞關係絕對會更加密切。

他說，系列影片只是拋磚引玉，文總希望能與台灣所有文化藝術團體、經貿組織一起團結起來，發展新南向的關係。

馬孝棋看完影片後說，伊斯蘭的核心精神就是感恩，回顧過去50多年成長經歷，看到台灣對穆斯林的態度，從過去種種不理解、甚至孩子在學校被老師與同學誤解。「直到今天，在開齋節前看到這支動畫，讓我非常感動，大家開始重視並包容我們，不論是從影視的重視，或節日的祝福，都充滿著對穆斯林在台灣生存基本需求的重視。」（編輯：黃瑞弘）1070614

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