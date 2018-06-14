西南氣流降雨遲到 熱帶性低氣壓吸水氣

（中央社記者陳葦庭台北14日電）滯留鋒面和西南氣流遲到，原本估昨天全台有雨，但今天僅南部出現明顯雨勢，氣象局預報員陳伊秀今天說，主要是熱帶性低氣壓形成改變風場，中部以北降雨還得再等等。

中央氣象局原本預估，滯留鋒面和西南氣流會在昨天影響台灣，西半部都會有大雨或豪雨，不過到今天僅南部有較大雨勢，但中部以北仍是晴到多雲的天氣，許多民眾也抱怨預測失準，沒有出現預期的雨勢。

預報員陳伊秀今天說明，西南氣流和滯留風之所以遲到，是因為西南氣流和滯留鋒的對流發展成熱帶性低氣壓，吸走了部分水氣，改變原本的風場，導致原本預期的降雨遲到，今天晚間熱帶性低氣壓登陸台灣南部，明天遠離台灣後，西南氣流和滯留鋒將持續影響台灣。