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西南氣流降雨遲到 熱帶性低氣壓吸水氣

中央社2018/06/14 13:40
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北14日電）滯留鋒面和西南氣流遲到，原本估昨天全台有雨，但今天僅南部出現明顯雨勢，氣象局預報員陳伊秀今天說，主要是熱帶性低氣壓形成改變風場，中部以北降雨還得再等等。

中央氣象局原本預估，滯留鋒面和西南氣流會在昨天影響台灣，西半部都會有大雨或豪雨，不過到今天僅南部有較大雨勢，但中部以北仍是晴到多雲的天氣，許多民眾也抱怨預測失準，沒有出現預期的雨勢。

預報員陳伊秀今天說明，西南氣流和滯留風之所以遲到，是因為西南氣流和滯留鋒的對流發展成熱帶性低氣壓，吸走了部分水氣，改變原本的風場，導致原本預期的降雨遲到，今天晚間熱帶性低氣壓登陸台灣南部，明天遠離台灣後，西南氣流和滯留鋒將持續影響台灣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天受訪時表示，氣象局這次的預報並沒有失準，因為這次發展的熱帶性低氣壓，也是西南氣流和滯留鋒中的對流所發展而成的，目前的降雨也在原本預測的象限中。

他也補充，西南氣流和滯留鋒其中發展的中、小尺度對流系統，若不斷經過相同地區或呈現滯留狀態，就會產生致災性豪雨，但降雨方式對各地而言，並非同時、也並非連續下個不停，中間還是會有強、有弱，甚至出現空檔，提醒民眾隨時注意氣象局發布的特報。（編輯：陳清芳）1070614

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