蔡阿嘎床戰AV女優8分鐘　上演限制級69、口爆

「網路紅人」蔡阿嘎擁有176萬粉絲，他以幽默搞笑的影片，獲得不少好評。近日他與AV女優友田彩也香拍片宣傳成人展，友田彩也香不僅跟蔡阿嘎上演「口爆」吃香蕉的橋段，甚至還大方舔蔡阿嘎耳朵、用手直搗GG，尺度無上限，讓許多網友看完就直呼：「有點OVER。」

蔡阿嘎先是跟友田彩也香大玩猜拳，輸得脫一件，女方脫得只剩內衣內褲，相當火辣。而後兩人上演安全之吻，女優甚至還伸舌頭，讓畫面看起來血脈賁張，蔡阿嘎也搞笑表示：「比我老婆還厲害！」之後蔡阿嘎想讓友田彩也香嚐到台灣美食，便拿出「香蕉」，沒想到兩人在床上演出「69」招式，驚呆一票網友。