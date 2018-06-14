蔡阿嘎床戰AV女優8分鐘　上演限制級69、口爆

「網路紅人」蔡阿嘎擁有176萬粉絲，他以幽默搞笑的影片，獲得不少好評。近日他與AV女優友田彩也香拍片宣傳成人展，友田彩也香不僅跟蔡阿嘎上演「口爆」吃香蕉的橋段，甚至還大方舔蔡阿嘎耳朵、用手直搗GG，尺度無上限，讓許多網友看完就直呼：「有點OVER。」
蔡阿嘎先是跟友田彩也香大玩猜拳，輸得脫一件，女方脫得只剩內衣內褲，相當火辣。而後兩人上演安全之吻，女優甚至還伸舌頭，讓畫面看起來血脈賁張，蔡阿嘎也搞笑表示：「比我老婆還厲害！」之後蔡阿嘎想讓友田彩也香嚐到台灣美食，便拿出「香蕉」，沒想到兩人在床上演出「69」招式，驚呆一票網友。
▲蔡阿嘎與女優友田彩也香上演安全之吻。（圖／翻攝自蔡阿嘎Youtube，2018.06.14）
▲蔡阿嘎與女優友田彩也香互動火辣。（圖／翻攝自蔡阿嘎Youtube，2018.06.14）
▲蔡阿嘎與女優上演吃香蕉。（圖／翻攝自蔡阿嘎Youtube，2018.06.14）
蔡阿嘎把香蕉放在重要部位，讓女優慢慢剝皮，還嬌喊：「好吃！」只見友田彩也香的翹臀，險跟蔡阿嘎的臉碰在一起，位居蔡阿嘎上方的她，邊吃香蕉、邊大力晃動，更還在香蕉處打上馬賽克，好似真的A片在上演。雖然影片尺度引起網友議論，但蔡阿嘎全程都沒有起生理反應，還被女優虧說：「好可憐！」網友也大讚說：「二伯真是好老婆。」
▲蔡阿嘎與女優都非常敬業。（圖／翻攝自蔡阿嘎Youtube，2018.06.14）
▲蔡阿嘎與女優友田彩也香都非常敬業。（圖／翻攝自蔡阿嘎Youtube，2018.06.14）