日男子溺斃火化　1年後復活敲家門　網笑「阿兩是你？」

綜合日媒報導，去年 6 月有民眾發現一名年約 30 歲的男子，在東京都葛飾區的江戶川中溺水，等到救上岸後已經沒有生命跡象。由於當時男子身上並沒有任何證件能夠證明其身分。警方經過比對失蹤人口資料後，找到位於千葉縣的一戶人家前來認屍。

日本東京日前發生一起離奇的「死者復活」案件，一名男子 2017 年被發現陳屍在江戶川，家屬當時還前往確認遺體確定是本人，也將屍體火化處理後事。沒想到 1 年過後該名男子竟突然出現在家門前敲門，家屬見到應該早就死亡的男子當場傻掉，不知道到底發生什麼事。

接到警方連絡後，男子的妻子與父母都前來認屍，而且 3 人都指稱這具男屍就是他們走失的家人。警方也不疑有他，讓家屬把屍體領回處理後事，家屬隨後將屍體火化，並供奉在墳中。結果今年 5 月時，原先被認為死亡的男子突然出現在家門前敲門，家人一看到後嚇到說不出話來。

據警方調查後，確認這名男子的確是當時走失的人，當時男子只是離家出走，並沒有死亡。警方表示，當時家屬認屍後，並未進一步進行 DNA 比對，才會鬧出這起烏龍事件。而遭火化的那名男屍的真實身分仍有待調查。

由於地點發生在葛飾區，且死掉又復活的情節跟著名漫畫《烏龍派出所》動畫版第 86 集「兩津死了！什麼？」極為相似，因此網友對此紛紛逗趣表示「阿兩是你？」「死掉又復活，就阿兩啊」、「說到葛飾區想到的就是那個男人」、「秋本老師果然領先世界」