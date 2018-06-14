限塑政策惹民怨　網：小英會是史上第一位只做一任的總統

原 PO 在 PTT 「 HatePolitics 」板發文寫道：「大概是一直以來的慣例，所以大家不知不覺就把這件事視為理所當然了，台灣的民選總統就是會當兩屆當八年，原本蔡英文上台，灰頭土臉的國民黨下台時，政論也是一片民進黨大概會執政一輩子的聲音。」他說，民進黨如今內派系互桶，甚至直接與民生議題對幹，光是一個吸管，就連續吵好幾天還吵不完，沒有人出來圓場就算了，還有一堆人接續出來開新戰場。

環保署日前宣布明（ 2019 ）年 7 月 1 日起，4 大業者禁止提供一次性塑膠吸管，引起民怨。有網友因而不滿在 PTT 發文表示，「蔡英文真的不用國民黨，就會變成中華民國史上第一位只當一任的民選總統。」許多網友看後也紛紛表示「超後悔投給她」。

他接著指出，香焦價格崩盤與缺電問題，政府只會一意孤行的施行政策和護航，擺明「把人民當白痴看」。這讓他不禁想起前總統馬英九當年說的一句話「我把你當人看」被罵翻，如今卻已完全變成民進黨全員的代名詞。



▲ PTT 全文。（圖／翻攝自PTT）

原 PO 最後再批「民進黨真以為人民對國民黨的厭惡，就可以保證民進黨執政千秋萬世？」並預言，民進黨若是再與人民意見相左，不傾聽人民聲音，「蔡英文真的不用國民黨，就會變成中華民國史上第一位只當一任的民選總統」。

此文一出，立刻引起網友熱議：「老實講我就是投蔡一票的傻瓜 超後悔」、「選舉完之後真的不知道在跩三小」、「政策用賭的 又自視甚高 賭錯了又拉不下臉做更改」、「再讓資進黨得逞四年 國家真的會被搞垮」、「選一個毫無執政經驗的上來就是這種下場」、「深綠家人都對蔡超失望的」、「民進黨這種搞法 國家真的會被玩掉」。