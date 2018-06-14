文在寅會蓬佩奧談川金會 稱世人逃過核武威脅

路透社報導，文在寅在首爾與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會談前告訴他：「已有許多關於這場高峰會結果的分析，但我認為最重要的是，全世界的人都得以擺脫戰爭、核武和飛彈威脅。」

川普和金正恩12日舉行歷史性峰會後發出聯合聲明，重申北韓承諾「致力邁向朝鮮半島完全非核化」、停止美國和南韓聯合軍事演習、以及美方承諾提供北韓安全保證。

（中央社首爾14日綜合外電報導）南韓總統文在寅今天告訴美國國務卿蓬佩奧，美國總統川普和北韓領導人金正恩本週在新加坡舉行高峰會後，全世界逃過戰爭威脅，此言呼應川普對於「川金會」的樂觀評估。

然而川金會的聲明並未就北韓何時放棄核武計畫，或如何驗證北韓拆除相關設施提供細節。

質疑川金會成果的人士指出，北韓領導層長久以來都將核武視為護國屏障，以免美國計劃推翻北韓政權讓朝鮮半島統一。

蓬佩奧今天與日本外務大臣河野太郎及南韓外長康京和舉行會談。蓬佩奧會前告訴文在寅：「我相信我們在新加坡邁出了非常重要的一步。」

蓬佩奧會後堅稱，北韓承諾放棄核武，但也表示這會是「一個不容易的過程」。

蓬佩奧說，金正恩知道必須盡快廢除核武，唯有在「完全非核化」後，聯合國才會解除嚴厲的制裁。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070614