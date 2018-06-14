圖輯／廣仲究挑戰料理海鮮粥　自認比大廚好吃

美食盛會《2018台灣美食展》，即將於8月登場，今（14）日邀請盧廣仲擔任代言人，平時廚藝不精的他，由廚師教他做料理，成功挑戰道地香煎虱目魚肚與澎派海鮮粥，試吃自己與大廚的海鮮粥後，認為自己的比較好吃。