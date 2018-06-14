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娛樂

圖輯／廣仲究挑戰料理海鮮粥　自認比大廚好吃

圖輯／記者林柏年2018/06/14 16:40

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

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  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

  • ▲盧廣仲擔任美食展代言人，現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

美食盛會《2018台灣美食展》，即將於8月登場，今（14）日邀請盧廣仲擔任代言人，平時廚藝不精的他，由廚師教他做料理，成功挑戰道地香煎虱目魚肚與澎派海鮮粥，試吃自己與大廚的海鮮粥後，認為自己的比較好吃。

關鍵字盧廣仲
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