香蕉可降血壓解疲勞 營養師力挺吃蕉

究竟香蕉有多營養，蘇秀悅指出，香蕉含豐富的「鉀」，是一般水果的2到3倍，攝取足量的鉀不但可以降低血壓，有助預防心血管疾病，每天2到3根香蕉就能達到降低血壓的高鉀水果份量，也能快速補充消耗體力。

台北醫學大學附設醫院今天以新聞稿公布這項訊息，營養室主任蘇秀悅表示，香蕉柔軟容易入口，加上含有豐富的鉀、鎂、色胺酸等元素，從離乳的嬰幼兒到百歲人瑞都適合食用。

（中央社記者張茗喧台北14日電）香蕉盛產導致蕉價崩跌，正是吃蕉大好時機。營養師表示，香蕉含有豐富的鉀，可降血壓、預防心血管疾病，其他營養成分還能紓緩疲勞、有助放鬆心情，但慢性腎臟病合併高血鉀患者應少吃。

除此之外，每100公克香蕉中的「鎂」含量，相當於蘋果的5倍，可預防心血管疾病、舒緩疲勞；而「色胺酸」則是合成血清素的重要成分，有助放鬆心情、減少情緒低落；其中的膳食纖維也能幫助腸胃蠕動，適合有便祕的長者及孕婦食用。

不過，蘇秀悅提醒，一根200公克的香蕉，熱量約182大卡，含有約46公克醣類達，相當3/4碗白飯，民眾如正在減肥，應適量攝取就好。

由於香蕉含鉀量高，有慢性腎臟病合併高血鉀的病人應少吃，另從中醫觀點來看，香蕉屬於偏寒的食物，體質偏虛寒的民眾也應少吃。

此外，坊間常有「吃香蕉對骨頭不好」的傳聞，認為香蕉中的磷、鉀、糖等元素會影響骨頭中的鈣質吸收，其實是沒有醫學根據的說法。

蘇秀悅指出，香蕉含的磷、鉀、糖等成分的份量並不足以對身體造成明顯影響，民眾不需因此錯失享受香蕉時機會。

為了力挺吃蕉，北醫附醫今天起也在院內餐廳「Fun心廚房」提供免費香蕉，凡是院內工作人員、民眾購買餐點就送香蕉一支，院內開會及值班餐點也會提供香蕉，盼大家都能均衡飲食促進健康。（編輯：黃于）1070614