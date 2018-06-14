華裔青年當老師 暑期英語體驗營免費參加

參加暑期英語體驗營的學童，費用全免（包含午餐），諶亦聰說，先以校內學生優先，有名額再開放校外，並優先錄取弱勢生。至於招生人數，依每校規定，40至70人不等。

教育局綜合企劃科長諶亦聰告訴中央社記者，每校至少會配置8名國際志工與學校的英語團隊合作，活動特色為全英語教學、主題式教學及溝通式教學，其中，溝通式教學主要培養學生英語口說能力。

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市教育局與教育部國際海外志工合作，今年7月9日至20日在12所國中小舉辦暑期英語體驗營，由107位華裔青年進行主題式教學、塑造全英語環境，參加學童費用全免。

她說，為提升城市國際競爭力，從104學年度起試辦英語兩班三組計畫，105學年度規劃「英語融入各領域教學實驗計畫」，在不增加學習節數的前提下，將英語融入不同學科，學生每週平均多了2節「說」英文時間。

諶亦聰說，106學年度規劃雙語實驗課程學校；暑期英語體驗營後，將推出「台北市107學年度引進外籍大專生教育實習計畫」，共12名來自美國大三以上有志擔任教師學生，加強學生口語表達及聽力。

這次舉辦暑期英語體驗營的12所國中小中，有9所國小、3所國中，分別為明道國小、博嘉國小、辛亥國小、幸安國小、龍安國小、明湖國小、麗山國小、百齡國小、雨聲國小、萬芳高中國中部、南港高中國中部、信義國中。

教育局招生簡章顯示，各校營隊皆有特色，如明道國小課程融入科學、運動、手作；幸安國小利用社區、機場、機艙、地鐵、飯店、餐廳、遊樂園、紀念品商店等主題是教學，讓學生了解多元文化；明湖國小則結合體能、英語繪本、數學桌遊、積木操作等活動。（編輯：方沛清）1070614