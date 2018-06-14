資金回台是否租稅特赦 施俊吉：恐引發499之亂

施俊吉上午出席行政院院會後記者會時表示，現在正常情況下，匯回海外所得的稅率是20%，有多位立委提到，海外有許多台商跟資金希望回台灣，要求稅率可以減免，或給一個特赦，如4%或8%的優惠稅率。

（中央社記者顧荃台北14日電）立委要求境外資金匯回台灣應有租稅特赦，行政院副院長施俊吉今天說，這項政策尚未定案，因為過去許多人匯回國外資金是合法繳稅，現在給予特赦，「會發生1399跟499的問題」。

施俊吉指出，這些資金為什麼要回來，是因為肥咖條款跟國際之間的申報準則開始在開曼群島等境外避稅天堂發揮作用，因此這些資金要找地方去，所以要求政府給租稅減免。

施俊吉說，但是要不要給予境外資金回台租稅特赦，有4個問題要思考。首先是租稅公平的問題，過去已經有許多人從國外匯回資金是合法繳稅，現在給予特赦，「會發生1399跟499的問題」，前面的人合法繳稅就像中華電信的月租費1399元，突然特赦讓月租變499元，會讓繳1399元的人覺得不公平，因此租稅公平問題要解決，才能這麼做。

他說，第2個是洗錢問題，今年年底將進行亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on MoneyLaundering, APG）的第3輪評鑑，必須考量這些回流資金是合法還是非法，不能因為特赦而讓非法資金得到合法掩護。

施俊吉表示，第3個要思考的是資金回台會不會變成熱錢，開始炒房、炒股；第4個是央行對匯率的考量，一下子太多資金回台，會不會造成匯率波動、台幣升值，這樣對經濟穩定不好。

他表示，如果不訂特赦條例，海外資金仍有管道回到台灣，例如可利用OBU（國際金融業務分行），或正常繳稅回台。至於外界憂慮匯回資金哪些屬於本金、哪些屬於所得，在課稅上很難認定，但財政部認為這可以解決，政府會盡快規劃，廣泛聽取各方意見後再做決定。（編輯：李信寬）1070614