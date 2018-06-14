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嘉義第一　環保署認證低碳「銀級」家園

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/14 15:12
▲嘉義縣義竹鄉埤前村以埤塘為中心執行再造，成就環保永續的銀級評鑑。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.06.14)
▲嘉義縣義竹鄉埤前村以埤塘為中心執行再造，成就環保永續的銀級評鑑。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.06.14)

嘉義縣義竹鄉埤前村推動環境教育成效卓著，是嘉義縣「第一個」通過環保署低碳永續家園認證社區，13日在臺北市萬華區剝皮寮歷史街區舉行頒獎儀式，埤前村同時榮獲全國只有6處村里獲得的「銀級」評鑑榮耀肯定。嘉義縣政府表示，擠進全國排名並獲獎，真的不簡單。

嘉義縣政府指出，環保署低碳永續家園將村里分為「銀級」、「銅級」與「入圍」等階級，每前進一階都需要付出相當的心血與時間，埤前村能獲獎，社區發展協會理事長黃淑雲與執行長蔡順強功不可沒，他們是地方寄予深厚期望與感情的在地營造者。

黃淑雲談起未來營造的方向表示，以往村中每逢大雨就深受水災的困擾，讓他們清楚了解村內需要的不是攘往熙來的熱鬧景象，而是恢復村子的田野農村風貌，藉由環境教育與低碳活動，繼續朝向維護生態、提升環境與生活品質方向努力，讓居民和下一代都能享受生態之美。

社區以「埤塘」作為村裡發展重點，將埤塘規劃成生態區與農園生產體驗區，累積點滴的努力與付出執行再造，與居民們一起修復古厝、清理與綠化髒亂地點及建置運動休憩公園，陸續恢復了村內早已棄用髒亂的5座水埤池塘，作為滯洪池，同時也成為生物棲息復育場所。

嘉義縣政府秘書長顏旭明表示，義竹鄉埤前村能獲得環保署村里「銀級」評等榮譽，代表嘉義縣農村透過生態保育與環境教育，活絡了村里脈絡，展現農村特有的活力，希望更多在地鄉親以「嘉」為榮，以生產、生態與生活平衡共同發展嘉義縣「田園城市」。

關鍵字嘉義縣環境教育低碳永續家園田園城市
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