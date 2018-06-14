嘉義第一　環保署認證低碳「銀級」家園

嘉義縣義竹鄉埤前村推動環境教育成效卓著，是嘉義縣「第一個」通過環保署低碳永續家園認證社區，13日在臺北市萬華區剝皮寮歷史街區舉行頒獎儀式，埤前村同時榮獲全國只有6處村里獲得的「銀級」評鑑榮耀肯定。嘉義縣政府表示，擠進全國排名並獲獎，真的不簡單。

嘉義縣政府指出，環保署低碳永續家園將村里分為「銀級」、「銅級」與「入圍」等階級，每前進一階都需要付出相當的心血與時間，埤前村能獲獎，社區發展協會理事長黃淑雲與執行長蔡順強功不可沒，他們是地方寄予深厚期望與感情的在地營造者。

黃淑雲談起未來營造的方向表示，以往村中每逢大雨就深受水災的困擾，讓他們清楚了解村內需要的不是攘往熙來的熱鬧景象，而是恢復村子的田野農村風貌，藉由環境教育與低碳活動，繼續朝向維護生態、提升環境與生活品質方向努力，讓居民和下一代都能享受生態之美。