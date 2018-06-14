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中央社

行銷棧貳庫 許立明扮船員推薦新景點

中央社2018/06/14 14:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄港2號碼頭棧貳庫擁有全視角港灣景點，結合文創、餐飲，3月營運以來大受好評，棧貳庫到旗津渡輪航線更是熱門。代理市長許立明在宣傳短片中扮船員繫纜繩，推薦新玩法。

高雄棧貳庫-旗津渡輪新航線6月13日開航，市府新聞局製作廣告短片行銷，鎖定自由行背包客推薦高雄觀光新航線、新景點和新玩法。

特別的是，在宣傳短片中，許立明展現自然演技與親和力，大力行銷推薦碼頭畔的新景點。眼尖的民眾可以發現，影片中輪船公司船員正是許立明，他負責在渡輪離、靠岸時操作甲板升降和解繫纜繩，型男的扮相更是令人讚賞。

說是「型男」，主要是許立明自從接任代理市長之後，承擔更重的市政工作和壓力，一個多月來瘦了一大圈，體態更挺直有型，也成短片的焦點。

市府新聞局指出，據交通部觀光局統計資料，來台觀光客年齡層以20歲至40歲為主，所以高雄市新遊程標的群眾先鎖定年輕背包客，透過短片串連棧貳庫周邊交通、場域，建議遊客搭乘輕軌欣賞沿途美景，中途停靠駁二藝術特區感受文藝氣息，前往棧貳庫購物、欣賞無敵海景，再搭乘渡輪新航線到旗津大啖海鮮。

「棧貳庫-旗津」新航線即日起開航，結合棧貳庫有優惠好康，民眾可以洽市府網站。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070614

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