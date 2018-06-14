偵破遠銀遭駭案 陳詰昌獲選全國模範警察

蔡蒼柏指出，當前治安重點工作為「掃黑、反毒、打詐、肅槍」，日前屏東潮州群毆案引發治安隱憂，他接獲警政署長陳家欽指示後，南下指揮刑事局南打中心支援辦案，一天內就逮獲22名犯嫌，迅速安定民心，藉此勉勵同仁。

明天就是警察節，刑事局今天提前舉辦慶祝大會，局長蔡蒼柏致詞表示，謝謝大家一年來的努力，並說刑事案件偵破是需要內、外勤警力相互努力合作，也感謝默默支持的警眷，讓警員們無後顧之憂、衝刺工作。

（中央社記者黃麗芸台北14日電）刑事局今天提前歡慶警察節並授階陞職和績優警官，偵查第九大隊隊長陳詰昌從鑑識領域轉至科技辦案，去年偵破遠銀遭駭新台幣18億元等重大案件，當選為全國模範警察。

會中也公開授階和頒獎給陞職、初任警察官代表人員和績優警官等。

其中，陳詰昌去年偵破遠銀遭駭案，獲總統蔡英文公開表揚；另偵破國內券商遭分散式阻斷服務（DDoS）攻擊勒贖案、協助追查國內電商個資外洩案件，和提議認證碼帶出IP機制以降低盜用LINE詐騙案發生數，優良表現當選為全國模範警察。

現年44歲的陳詰昌畢業於中央警察大學鑑識科學系，並取得台灣科技大學資訊工程學系碩士學位，歷任台北市警察局刑事鑑識中心技佐、台中縣警察局刑事警察隊霧峰分局巡官、刑事局偵查第九隊偵查員、刑事局科技研發股股長等職。

陳詰昌接受中央社記者訪問時表示，當年他從鑑識單位調往地方分局歷練時，就有感國內鑑識領域成熟，而科技辦案仍為處女地，基於自身興趣和背景，開啟他跨領域職涯。

他指出，民國96年偵辦郵局存戶盜領案是他職涯最大轉淚點，此案耗費一年多時間循線追蹤，最後破獲查出竟是駭客集團入侵中央健保局竊取個資所致，印證內心想法「未來將是無聲無息的案件」。

但擁有科技技術或查到犯罪IP並不能決定什麼，陳詰昌認為，科技辦案仍須配合外勤佈建、搜索等經歷累積，才能相輔相成，也以自身經驗勉勵有志後進可朝此方向發展。（梁君棣）1070614