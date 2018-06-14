面試當樂趣？他收「法鬥履歷」秒爆氣　苦主全現身曝慘劇

適逢畢業季正是新鮮人找工作的時候，也是不少民眾轉職時機！為讓面試官能有良好的第一印象，通常都會在履歷貼上證件照，但一名負責面試的網友卻收到貼著「法鬥」照的履歷，讓他火大抱怨「現在小朋友是把面試工作當樂趣嗎？」、「是法鬥要應徵工作嗎？自己罐頭自己賺嗎？」照片 PO 網後，笑翻不少網友也意外釣出許多苦主分享自身經歷。

該名網友在收到「法鬥履歷」後，將它貼到「爆怨公社」哀嘆表示「現在小朋友是把面試工作當樂趣嗎？我怎常常收到這樣應徵履歷！是法鬥要應徵工作嗎？自己罐頭自己賺嗎？」不僅如此，該網友還曾收過裸照、情侶接吻照、賣萌照，讓他崩潰大喊「一堆奇怪照片傷害我們這些面試官！」強烈希望應徵者別把履歷當成個人臉書。