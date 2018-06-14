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面試當樂趣？他收「法鬥履歷」秒爆氣　苦主全現身曝慘劇

生活中心／綜合報導2018/06/14 14:47
▲一名負責面試的網友收到「法鬥履歷」，瞬間傻眼爆氣。（圖／翻攝自「爆怨公社」）
▲一名負責面試的網友收到「法鬥履歷」，瞬間傻眼爆氣。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

適逢畢業季正是新鮮人找工作的時候，也是不少民眾轉職時機！為讓面試官能有良好的第一印象，通常都會在履歷貼上證件照，但一名負責面試的網友卻收到貼著「法鬥」照的履歷，讓他火大抱怨「現在小朋友是把面試工作當樂趣嗎？」、「是法鬥要應徵工作嗎？自己罐頭自己賺嗎？」照片 PO 網後，笑翻不少網友也意外釣出許多苦主分享自身經歷。

該名網友在收到「法鬥履歷」後，將它貼到「爆怨公社」哀嘆表示「現在小朋友是把面試工作當樂趣嗎？我怎常常收到這樣應徵履歷！是法鬥要應徵工作嗎？自己罐頭自己賺嗎？」不僅如此，該網友還曾收過裸照、情侶接吻照、賣萌照，讓他崩潰大喊「一堆奇怪照片傷害我們這些面試官！」強烈希望應徵者別把履歷當成個人臉書。

對此，不少網友都出面回應「還有...超遠的『團體照』」、「我收過放他同學照片的...結果來了我說怎麼跟照片不同人他說：那是同學的、現在流行...」「遇過面試帶媽媽來，媽媽在大廳等，女兒在會議室面試，面試到一半，媽媽進來說『我女兒工作都我選的，這個我覺得她不適合！』」分享自身遭遇。

也有網友表示「直接跳過吧！連自己履歷都不重視的人，對工作怎會重視。」「好好笑～不過另外一方面來說，真的是教育的失敗。」並建議原 PO 反擊，「可以請他來面試...等到他來的時候跟他說，履歷的照片是一隻法鬥，你要面試的對象是法鬥...讓他傻眼。」

關鍵字法鬥履歷求職面試畢業季新鮮人
HAPPY GO擴大點數多元應用他做這職業　月入30萬交不到女友

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