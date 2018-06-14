外媒爆iPhone供應商更換潮 股價大起大落

一份新的分析報告指出，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 將下一代 iPhone 手機轉向更高功率的充電，有利新的組件供應商外，也將減少手機所需的充電時間。

據了解，Rosenblatt 分析師 Jun Zhang 認為，蘋果將在下一代 iPhone 提升充電電壓，從現有的 5V 2A 升級到 9V 2A 和 5V 3A。

Zhang 提道此舉將為 iPhone 支持更多的應用程式、提供更快速的充電時間、並更好地與安卓手機做競爭。