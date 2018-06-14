NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈18 歲不學好販毒　民雄警逮人寶山綠竹筍正當時　手機拍拍嘗美食8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

外媒爆iPhone供應商更換潮 股價大起大落

鉅亨網2018/06/14 14:29
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

一份新的分析報告指出，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 將下一代 iPhone 手機轉向更高功率的充電，有利新的組件供應商外，也將減少手機所需的充電時間。

據了解，Rosenblatt 分析師 Jun Zhang 認為，蘋果將在下一代 iPhone 提升充電電壓，從現有的 5V 2A 升級到 9V 2A 和 5V 3A

Zhang 提道此舉將為 iPhone 支持更多的應用程式、提供更快速的充電時間、並更好地與安卓手機做競爭。

根據 Zhang 的說法，蘋果公司將採用 Power Integrations (POWI-US) 為獨家快充晶片商，而 Flextronics (FLEX-US) 及 Artesyn (EMR-US) 將成為 iPad 及 iPhone 的獨家供應商。

POWI 週三股價上漲 2.60% 而 Flextronics 也同樣上漲 0.36%。Artesyn 為 Emerson 子公司，其部門影響力不足以驅動母公司股價。

Power Integrations 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Power Integrations 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

外電表示在 POWI 解決了品質問題後也將替代 ON (ON-US) 半導體和恩智浦 (NXPI-US) 成為 iPhone 及 iPad 的主要充電解決方案供應商。恩智浦股價週三下跌 3.30% 來到 111.45 美元。

此外，Zhang 認為蘋果公司以德州儀器 Texas Instruments (TXN-US) 取代博通 Broadcom (AVGO-US) 提供新型 LCD iPhone 的無線充電技術，以降低充電成本。

在量產方面，Zhang 認為今年蘋果將出貨約 8500 萬台新 iPhone，而鴻海 (2354-TW) 也預計將提前一個月開始生產。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字充電蘋果appleiphone供應商鴻海鉅亨headline
康卡斯特650億美元收購2...歐股盤前─Fed如預期升息...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan