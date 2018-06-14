陸小企業融資難壽命短 官方將公布增貸政策

但小企業有其重要性。易綱表示，中國大陸目前有2000多萬個小微企業法人和6000多萬個體工商戶，論企業總數在市場主體中占90%以上，貢獻全大陸80%的就業、70%左右的專利發明權、60%以上的GDP和50%以上的稅收。

易綱說，美國中小企業平均壽命是8年，在日本是12年，在中國只有3年。3年後還正常經營的中國小微企業只剩1/3，這也代表貸款給這些企業有風險。今年3月，小微企業的貸款不良率2.75%，比大中型企業高。

易綱在今天的陸家嘴論壇開幕式，針對金融機構如何服務小微企業發表演講。

（中央社記者張淑伶上海14日電）中國大陸小型民間企業平均壽命僅3年，且面臨「融資貴、融資難」的老問題。中國央行行長易綱今天說，人行正會同有關部門將公布針對小微企業增加貸款的政策。

易綱強調，要加大正規金融企業對小微企業的支持，讓民間融資管道成為重要補充。目前大陸小微企業從正規金融和民間金融的融資比例，是6比4。

金融機構給小微企業的貸款利率平均在6%左右，網路借貸的利率約在13%，溫州民間借貸的登記利率約在15%以上，小額貸款公司的貸款在15%到20%區間。

易綱表示，今年政策聚焦的重點，鎖定在單戶授信人民幣500萬元（約新台幣2350萬元）以下的小微企業與個體工商戶經營貸款。

中國央行要從準備金、再貸款、再貼現、利率等貨幣政策方面考慮，提高銀行對上述小微企業的支持；同時央行支持商業銀行為小微銀行貸款可作為抵押品，盤活貸款流動性。中國央行也正在跟財政部研擬，要給上述小微企業貸款一定的稅收優惠。

易綱今年3月接任中國人民銀行行長，並首次擔任陸家嘴論壇的共同輪值主席。此論壇由上海市政府和中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會主辦。（編輯：林克倫）1070614