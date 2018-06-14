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中央社

呼吸急促乾咳 菜瓜布肺找上門

中央社2018/06/14 14:30
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張榮祥台南14日電）正常肺臟就像濕潤海綿，若出現呼吸不順或急促、持續無痰的乾咳等症狀，醫師提醒，小心「菜瓜布肺」特發性肺纖維化已找上門，確診時多已中晚期，平均存活期只有8至10個月。

衛生福利部台南醫院胸腔內科醫師李政宏今天指出，「菜瓜布肺」正確病名是特發性肺纖維化，因肺部變成像曬乾後的菜瓜布一樣，有一絲一絲纖維及空洞。

統計顯示，台灣「菜瓜布肺」患者超過1300人，好發於50歲以上壯年，又以65歲以上男性居多，

李政宏表示，「菜瓜布肺」咳嗽症狀容易和其他呼吸系統疾病或抽菸等習慣混淆，患者常在長期咳嗽後才確診，這時肺部已逐漸失去彈性，如同粗糙的菜瓜布，影響肺部氣體交換功能。

臨床上，也常有「菜瓜布肺」患者因急性惡化造成呼吸衰竭，進入加護病房，病況惡化快速且是不可逆的肺部損傷，讓患者在死亡威脅衝擊下倍感壓力。

李政宏說，「菜瓜布肺」患者確診時，多已進入中晚期，平均存活期只有8至10個月，呼吸困難，體力和生活品質逐漸下降，患者和家屬往往失望及有放棄的心理。目前國內已核准新型治療藥物，有研究顯示，可減緩肺功能下降近一半，及減少68%的急性惡化機率，若搭配氧氣治療、肺部復健，可延緩病程。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070614

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