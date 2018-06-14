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中央社

喬治亞示威不斷 總理請辭

中央社2018/06/14 14:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社喬治亞首都特比利西13日綜合外電報導）喬治亞大規模示威不斷，凸顯政府支持度驟跌後，總理科維利卡什維利（Giorgi Kvirikashvili）今天宣布辭職。

科維利卡什維利在電視演說中表示，做出辭職決定，是因為「和（執政黨）黨主席」、億萬富翁出身的前總理艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）「有許多根本上的不同」。

上任兩年半的科維利卡什維利宣布請辭，正是民眾越來越不滿政府對經濟的處理方式，以及近月大規模示威頻傳之際。

6月1日，數千人走上首都特比利西（Tbilisi）街頭，指控一起謀殺案審判有政治力介入，要求科維利卡什維利下台。

接著特比利西地鐵員工大罷工，讓這個有120萬市民的城市公共運輸幾近癱瘓。

5月間，數千人在特比利西集會，抗議警方鐵腕搜索兩間人氣夜店以及政府嚴厲的反毒政策，並要求科維利卡什維利和內政部長卡哈利亞（Giorgi Gakharia）下台。

科維利卡什維利2015年12月起擔任總理，現年50歲。

根據喬治亞憲法，總理請辭，內閣也須總辭。接著執政黨有7天時間提名新總理，再由大致上為名義元首的總統來任命總理。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1070614

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