喬治亞示威不斷 總理請辭

（中央社喬治亞首都特比利西13日綜合外電報導）喬治亞大規模示威不斷，凸顯政府支持度驟跌後，總理科維利卡什維利（Giorgi Kvirikashvili）今天宣布辭職。

科維利卡什維利在電視演說中表示，做出辭職決定，是因為「和（執政黨）黨主席」、億萬富翁出身的前總理艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）「有許多根本上的不同」。

上任兩年半的科維利卡什維利宣布請辭，正是民眾越來越不滿政府對經濟的處理方式，以及近月大規模示威頻傳之際。

6月1日，數千人走上首都特比利西（Tbilisi）街頭，指控一起謀殺案審判有政治力介入，要求科維利卡什維利下台。