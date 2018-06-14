2票之差險勝 江啟臣當選新任國民黨團總召

（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨立法院黨團今天舉行總召改選，立委江啟臣以2票之差險勝對手立委費鴻泰。江啟臣表示，這沒有輸贏，只是代表著誰先來服務；過程順利圓滿，是黨與黨團的勝利。

國民黨團今天下午舉行新任總召選舉，由江啟臣與費鴻泰兩人角逐，最終開票的結果，有效票32張，江啟臣獲得17票，費鴻泰獲得15票，江啟臣當選下屆總召。

江啟臣在開票結束後接受媒體訪問時表示，當選總召後就是扛責任，頓時感覺壓力很大，未來會努力銜接斷層，回應期待、反應民意，更重要的是結合地方，建立制度，團結為民，這是他自己所設下的目標，希望能與黨團的同仁一起努力、達成。