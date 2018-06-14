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中央社

2票之差險勝 江啟臣當選新任國民黨團總召

中央社2018/06/14 14:31
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨立法院黨團今天舉行總召改選，立委江啟臣以2票之差險勝對手立委費鴻泰。江啟臣表示，這沒有輸贏，只是代表著誰先來服務；過程順利圓滿，是黨與黨團的勝利。

國民黨團今天下午舉行新任總召選舉，由江啟臣與費鴻泰兩人角逐，最終開票的結果，有效票32張，江啟臣獲得17票，費鴻泰獲得15票，江啟臣當選下屆總召。

江啟臣在開票結束後接受媒體訪問時表示，當選總召後就是扛責任，頓時感覺壓力很大，未來會努力銜接斷層，回應期待、反應民意，更重要的是結合地方，建立制度，團結為民，這是他自己所設下的目標，希望能與黨團的同仁一起努力、達成。

由於自江啟臣與費鴻泰表態參選總召後，世代之爭、鷹派鴿派之爭的傳聞不斷，江啟臣對此也說，外界不必過度解讀，黨團與黨中央本來就是相互合作，黨中央有很多政策願景，黨團要搭配協調，總召就是雙方的橋梁。

至於首席副書記長部分，由立委吳志揚、陳宜民登記參選，經協調後由吳志揚擔任下會期首席副書記長。

此外，由於過去總召選舉皆全程開放，今天投票前卻一度清場，除立委以外的人都不得進入會議室，閉門近15分鐘後才開放，讓在外守候的媒體議論紛紛，對此，國民黨團首席副書記長曾銘宗說，這和選舉無關，是趁著黨籍立委幾乎到齊舉行黨團大會，討論臨時會事宜。（編輯：李信寬）1070614

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