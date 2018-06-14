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挑選綠竹筍四要訣：白彎矮肥　吃出美味與健康

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/14 15:12
▲寶山鄉綠竹筍評鑑，挑選出特等獎楊新發以及甜筍王馮阿欽等優秀農民。（圖／新竹縣政府提供）
▲寶山鄉綠竹筍評鑑，挑選出特等獎楊新發以及甜筍王馮阿欽等優秀農民。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣寶山鄉每年五月至九月是綠竹筍盛產的季節，農業處長邱世昌透露選購竹筍的撇步，要謹記「白、彎、 矮、肥」四大原則；24日將在寶山水庫辦理「拍拍寶山嚐嚐綠筍107年綠竹筍產業文化展售促銷」活動，歡迎各界嘉賓來品嘗當季自然美味。


▲農業處長邱世昌透露選購竹筍要謹記「白、彎、 矮、肥」四大原則。（圖／新竹縣政府提供）

邱世昌表示，新竹縣種植綠竹筍面積約351.23公頃，年產量約2,245公噸，種植面積最大者為寶山鄉，種植面積約87.80公頃，年產量約693公噸，筍農民在產期前，需在綠竹根部培土成壟，使竹筍不露頭，露頭則變青綠，有苦味，採收時需扒開泥土，以筍鏟截取，備極辛勞。


▲主廚用在地新鮮食材做出綠竹筍特色料理。（圖／新竹縣政府提供）

主辦單位邀請在地餐廳主廚用在地食材做特色料理，推廣在地食材、促進在地消費，減少食物里程的環保概念與加強人親土親的飲食風味；邱世昌提醒，選購竹筍要挑「白、彎、 矮、肥」，他說，寶山綠竹筍無論是甜度、柔嫩度等皆屬優良，加上富含大量的粗纖維、維生素等，所以可以吃得美味又吃得健康。


▲主廚用在地新鮮食材做出綠竹筍特色料理。（圖／新竹縣政府提供）

寶山農會表示，為打響綠竹筍知名度，提高農戶收益，每年舉辦綠竹筍評鑑比賽，根據外觀、肉質、色澤、柔嫩度、甜度等項目進行評比，在激烈的競爭中，由楊新發贏得特等獎、馮阿欽勇奪甜筍王。

農會並指出， 6月24日將在環境優美的寶山水庫將辦理「拍拍寶山嚐嚐綠筍107年綠竹筍產業文化展售促銷」活動，除了有綠竹筍展售之外，也安排藝文表演活動，並舉辦手機攝影比賽及寫生比賽，適合全家一起到寶山來尋寶。相關訊息請至寶山鄉公所網站http://www.hcpst.gov.tw/home.aspx首頁-訊息廣場-最新消息查詢。

關鍵字綠竹筍寶山水庫手機拍拍甜筍王
嘉義第一　環保署認證低碳銀級家園18 歲不學好販毒　民雄警逮人

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