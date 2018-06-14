18 歲不學好販毒　民雄警查緝自投羅網就逮

民雄警分局偵查隊循線查緝一名「阿哲」男子販賣新興毒品予青少年，聲請搜索、拘票至嘉義市查辦到案時，發現「阿哲」並不在家正遍尋不著，突然聽到警用無線電呼喊，指「阿哲」在民雄警分局豐收所轄區攜帶大量毒品預備兜售時被執行攔檢勤務查獲，民雄警分局查獲將近6.5公斤毒品，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

民雄警分局表示為避免暑假期間青少年沾、染毒惡習，特別針對販毒予青少年之藥頭執行查緝，偵查隊於5月中旬獲報一名「阿哲」男子專門在民雄地區販賣新興毒品予青少年，遂報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，在13日偵查隊依所蒐集事證，向檢察官聲請各項搜索票、拘票，預定至嘉義市查緝「阿哲」到案時，發現「阿哲」並不在家，正遍尋不著。