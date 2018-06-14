18 歲不學好販毒　民雄警查緝自投羅網就逮

民雄警分局偵查隊循線查緝一名「阿哲」男子販賣新興毒品予青少年，聲請搜索、拘票至嘉義市查辦到案時，發現「阿哲」並不在家正遍尋不著，突然聽到警用無線電呼喊，指「阿哲」在民雄警分局豐收所轄區攜帶大量毒品預備兜售時被執行攔檢勤務查獲，民雄警分局查獲將近6.5公斤毒品，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。
民雄警分局表示為避免暑假期間青少年沾、染毒惡習，特別針對販毒予青少年之藥頭執行查緝，偵查隊於5月中旬獲報一名「阿哲」男子專門在民雄地區販賣新興毒品予青少年，遂報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，在13日偵查隊依所蒐集事證，向檢察官聲請各項搜索票、拘票，預定至嘉義市查緝「阿哲」到案時，發現「阿哲」並不在家，正遍尋不著。
警員突然聽到警用無線電呼喊，指「阿哲」在民雄分局豐收所轄區攜帶大量毒品預備兜售時，被豐收所執行攔檢勤務查獲，正所謂踏破鐵鞋無覓處，民雄偵查隊人員立即返回豐收派出所，並會同派出所人員至嘉義市執行搜索，查扣K他命18小包共239公克、小魔鬼混合型毒品546小包共5898公克、彩虹混合型毒品46小包320公克、分裝夾錬袋5大包，磅秤2只等物品。
民雄分局表示警方查緝毒品絕不手軟，呼籲青少年切勿因好奇心及存僥倖心態，而輕易嚐試毒品，沾染毒品後所造成的後果。訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。鍾姓嫌犯「阿哲」年齡僅18歲竟鋌而走險販毒，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。
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