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遊戲中融入STEM教學　員東國小學童教育掀起新革新

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/14 15:20
▲員東國小學童教育融入steam數位教學體驗課程。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.14）
▲員東國小學童教育融入steam數位教學體驗課程。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.14）

為了因應108年新課綱的來臨，員東國小認為「運算思維」能力已經成為孩子們的通識，為了讓所有學童都有提早透過程式教育來培育邏輯思考及解決問題的能力，14日上午在緯創wikidue程式設計學院提供四軸飛行器體驗、遙控模式及陀螺儀模式下，讓學子們從遊戲中翻轉編程，迎接數位科技時代來臨。


▲員東國小學童教育融入steam數位教學體驗課程。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.14）

緯創wikidue程式設計學院，為了造福更多彰化地區國小學童，能夠更近距離的體驗最新的數位載具，於今年四月開始首先在民生國小及永靖國小進行2018校園程式教育紮根計劃，以完全免費的方式進行一到六年級的全員體驗課，學校只要提供活動中心或者4間教室，就能輕鬆的進行全校程式課程體驗。


▲員東國小學童教育融入steam數位教學體驗課程。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.14）

今日辦理的全校的steam數位教具體驗課，校長涂惠萍說：希望能讓不同年齡層的孩子，能有更適性、多元化的應用，讓學童知道學習也能好好玩，透過遊戲的闖關、無形中累積各項邏輯能力、思考力、創造力、問題解決能力。不僅教孩子程式學習及電腦科學，更希望透過多元化的體驗，讓孩子透過有趣的自走車與四軸飛行器，開啟孩子對程式的興趣。
▲員東國小學童教育融入steam數位教學體驗課程。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.14）

現場有小學三年級陳姓學童說，在家裡常玩遙控飛機及聲控機器人，但第一次用平板電腦操控車輛行進，非常新奇也很好玩；而小六林姓學童則說，四軸飛行器體驗不像一般遙控飛機，要降落在停機坪上，非常不好控制，除了要掌握好風向外，還得要精準的算出時間與距離，一點都不馬虎不得，很有挑戰性。

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