偶像劇經典翻拍加一　「他」取代邱澤演男主角

偶像劇《雪地裡的星星》由何潤東、陳怡蓉、邱澤擔綱主角，相隔15年後，如今再度宣布翻拍，男主角由沈建宏擔任，製作單位同時也澄清，之前爆出鹿晗、鄭爽擔任男女主角並非屬實，「這次有主要角色有三男二女共五人，除了公布的演員沈建宏將出演外，完整演員名單將於日後公布。」

演員沈建宏則是本次活動唯一公開的主要角色之一，在這次啟動發布會中，沈建宏也特別現身出席。他表示：「《雪地裡的星星》影響了我整個人生！在我9歲的時候，我媽媽帶著我去參加《雪地裡的星星》角色徵選，當時後什麼都不懂，看到導演就害怕、躲在牆角哭。也因此沒被選上，但確被當時的製作人也是我現在的經紀人看上、簽下我，帶我進入了演藝圈，成為何潤東的師弟。」