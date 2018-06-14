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娛樂

偶像劇經典翻拍加一　「他」取代邱澤演男主角

記者徐郁雯／台北報導2018/06/14 14:52
▲沈建宏擔任《雪地》主角。（圖／騰達娛樂提供，2018.06.14）
▲沈建宏擔任《雪地》主角。（圖／騰達娛樂提供，2018.06.14）

偶像劇《雪地裡的星星》由何潤東、陳怡蓉、邱澤擔綱主角，相隔15年後，如今再度宣布翻拍，男主角由沈建宏擔任，製作單位同時也澄清，之前爆出鹿晗、鄭爽擔任男女主角並非屬實，「這次有主要角色有三男二女共五人，除了公布的演員沈建宏將出演外，完整演員名單將於日後公布。」

演員沈建宏則是本次活動唯一公開的主要角色之一，在這次啟動發布會中，沈建宏也特別現身出席。他表示：「《雪地裡的星星》影響了我整個人生！在我9歲的時候，我媽媽帶著我去參加《雪地裡的星星》角色徵選，當時後什麼都不懂，看到導演就害怕、躲在牆角哭。也因此沒被選上，但確被當時的製作人也是我現在的經紀人看上、簽下我，帶我進入了演藝圈，成為何潤東的師弟。」


▲2002年《雪地裡的星星》由邱澤（左起）、陳怡蓉、何潤東演出。（圖／騰達娛樂提供，2018.06.14）

新版的《雪地裡的星星》劇本由資深媒體人兼名作家柯志遠進行撰寫，三位製作人辛志諭、呂志明和李世平也補充說明：「《雪地裡的星星》原預計在今年三月於北海道開拍，但因擔心融雪沒有初雪美，所以寧可延後到今年年底，等待北海道的初雪降。」


▲沈建宏擔任《雪地》主角。（圖／騰達娛樂提供，2018.06.14）

關鍵字雪地裡的星星沈建宏邱澤
女星超敬業　上演絲襪套頭形象全拋

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