準大學生助科學教育 志工團前進國中小

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）竹山高中高三生錄取大學後不閒著，整理並簡化3年所學，設計適合國中、國小生的科學闖關遊戲，並組成志工團前進校園，帶領大、小朋友玩科學，實踐服務精神並扎根科學教育。

國立竹山高中「科學宅急便」志工團隊民國100年成立，每年4月到6月到竹山鎮、鹿谷鄉各國中、國小服務，竹山高中志工學生以大手牽小手精神，帶領科學闖關遊戲，創造竹山、鹿谷地區中小學生玩科學風潮，服務學校從開辦時的8所，擴增到3所國中、16所國小參與。

竹山高中校長陳漢銘說，志工團隊服務逾1萬2000名大小朋友參加科學闖關活動，不僅為學區中小學提供精彩科學實作，也是竹山高中自然組學生的探究學習課程，高中生的科學創意結合志工服務，創造竹山、鹿谷學生的學習科學風潮。