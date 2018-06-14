NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈寶山綠竹筍正當時　手機拍拍嘗美食嘉義第一　環保署認證低碳銀級家園8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

Netflix現金流有望在2022年轉正 高盛上調

鉅亨網2018/06/14 15:03
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

影音串流平台龍頭 Netflix 股價今年已飆漲近 90%，但高盛分析師認為，該公司的負現金流在今年達到高峰後，將逐步降低並在 2022 年達成正現金流目標，對內容的投資將進一步確保其在業界的領先地位，因此上調目標價格。

高盛分析師 Heath Terry 在本週將 Netflix(NFLX-US) 的目標價格上調至每股 490 美元，比起 13 日的收盤價格 379.93 美元高出近 29%。FactSet 其餘 43 位分析師對 Netflix 的目標價格則為 335.37 美元，低於目前價格，評級則是優於大盤。

Netflix股價日線走勢圖
Netflix 股價日線走勢圖

高盛認為，Netflix 有望在 2022 年繳出 5 億美元的正現金流表現，根據 FactSet 分析師預測，該公司的現金流將在 2018 年擴大至負 30.6 億美元，但隨後在 2019 年和 2020 年將逐步下降為負 21.2 億美元與負 14.5 億美元。

Terry 在報告中指出：「Netflix 損益表的收入和現金流量表的虧損，中間差異正持續擴大，但這對該公司的估值並不會有影響，而我們認為，此情況正在反轉中，Netflix 的現金流量將在未來幾年出現正面改善。」

由於 Netflix 大幅投入於內容製作，高盛估計該公司的燒錢速度將在今年達到高峰，但對內容的投資，將幫助該公司吸引更多付費訂閱用戶，使用戶增長數高於預期。

分析師預計，Netflix 將在 2018 年投入約 140 億美元至內容，高盛表示，依照內容投資和用戶成長之間的關聯性，訂閱用戶有望在 2019 年淨成長 3400 萬人，高於高盛稍早 3250 萬人的預估，亦高於分析師共識估計的 2600 萬。

另一方面，分析師指出，Netflix 對內容的投資，將推使該公司未來成長高於預期，並確保領先地位，同時降低對外部內容的依賴性。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字netflixafp影音串流股價headline
〈遠傳股東會〉5G手機明年...〈旺宏股東會〉未來幾年產能...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan