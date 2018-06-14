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〈遠傳股東會〉5G手機明年可望問市 資費將多元發展

鉅亨網2018/06/14 15:02
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遠傳 (4904-TW) 今 (14) 日召開股東會，總經理李彬坦言，499 元 4G 低價吃到飽方案對營收影響還要觀察，未來將以多元應用為主，提升加值服務與企客的營收占比；預期明年會有 5G 手機問世，但在終端設備還未普及下，消費者要實際使用還需要一段時間；她強調，消費者因 499 對 5G 資費的預期將是一大挑戰，但未來將朝多元資費規劃, 不打價格戰。

電信三雄 5 月間推出 499 吃到飽，引來民眾搶辦，董事長徐旭東表示，4G 吃到飽太便宜，讓大家都在用，雖然大家用是好事，但是用的過多也是疑慮，他認為，未來 5G 的發展，將加速 AR、VR 的技術發展與產業應用。

李彬指出，預計今年將制定出 5G 的標準，明年 5G 手機可望問世，但因 5G 是架在 4G 的基礎上，目前還有許多技術門檻，另外在還有 5G 頻段的問題，明年消費者能使用的還非常有限。

李彬表示，成功的 5G 商業模式，將會是在服務上，雖然消費者因為 499 對未來 5G 資費可產生預期，但遠傳在 5G 的資費上將會朝向多元資費方向, 因應不同的消費者需求有不同的設計；她強調，未來月租費絕對不是會電信收費的主要貢獻，將會進一步提升加值服務與企客的營收占比，來彌補傳統電信的語音、簡訊等的下滑。

遠傳網路暨技術事業群執行副總饒仲華指出，每 2 年就有一次頻譜釋出，對電信業者來說建設壓力很大，未來 5G 包括技術發展及產品的成熟度、價格等都是挑戰。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，數據經濟是遠傳最大的資產，集團領域包括零售、電信、銀行等各行業，未來就是把各行各業串連起來，提供更好的服務。

遠傳強調，從這次 499 的用戶數據來看，很多都是原本 3G 用戶升級到 4G， 499 的推出不會延長 4G 回收的時間, 另外， 從這次 499 用戶異動數據來看，各家電信業者都受到程度不一的影響。

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〈遠傳股東會〉衝5G 鎖定...Netflix現金流有望在...

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