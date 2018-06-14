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〈遠傳股東會〉衝5G 鎖定大數據、AI、物聯網應用

鉅亨網2018/06/14 15:01
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遠傳 (4904-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長徐旭東強調，不光只是做電信公司，而是要轉型成提供全方位服務的資通訊公司，鎖定新經濟趨勢發展，總經理李彬認為，將鎖定「大人物」應用，包括大數據、人工智慧、物聯網 3 大塊衝刺 5G 商機，今年將大舉微求千名數位人才，預計 2020 年數位人才占比將從今年 15% 進一步增達 30%。

徐旭東針對 5G 布局在股東會後強調，中國積極發展 5G，台灣也在全力衝刺，主要關鍵就是互動的需求，但是全球目前 4G 普及率約 29%，5G 是架設在 4G 的基礎上，必須全球要達到一定水準，整體產業齊頭發展，才真正對 5G 有利，目前電信設備還有加強的空間。

李彬指出，去年底率先啟動國內第一個 NB-IoT(窄帶物聯網) 物聯網生態圈，推升物聯網成長動能，目前已有 75 家，且有近 300 家上下游軟硬體領域合作夥伴加入 NB-IoT 服務測試，今年底希望可達到 100 萬個物聯網連結。

李彬指出，鎖定 5G 未來的發展商機，今年計畫在數位領域徵才千人，另外，企業客戶及數位服務將是重要成長引擎，目前營收占比不到 20%，目標在 2020 年增至 35%。

遠傳今日股東會，由徐旭東率領經營團隊及董事會成員出席，除說明去年營運表現與策略規劃外，同時改選董事，選出 8 席董事及 3 席獨立董事，其中獨立董事分別由香港著名經濟學家、中研院院士暨前香港中文大學校長劉遵義、前國立清華大學劉炯朗校長續任，微軟亞洲研究院副院長潘天佑博士當選新任獨立董事。

徐旭東指出，潘天佑將參與遠傳董事會運作，借重他在 AI 人工智慧的專長及研究成果，未來將共同規劃台灣資通訊科技的願景。

遠傳去年合併總營收 920.7 億元，合併 EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益) 與稅後純益分別是 281.7 億元、108.6 億元，EPS3.33 元，每股純益達成率 101%，股東會通過擬配發 3.75 元現金股利，股利發放率 113%，連續 7 年發放率超過 100%；今年在新創事業的營收年增 47%，占總營收比重 12%。

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