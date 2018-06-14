〈旺宏股東會〉ROM帶動Q2優於預期 吳敏求：今年

展望第 2 季，吳敏求在第 1 季法說會上曾預期，第 2 季將為整年最淡的季度，營收將較首季持穩或微幅下滑，不過，吳敏求今日表示，第 2 季目前 ROM 銷售表現不錯，也比第 1 季來得好，可望帶動整體第 2 季營收表現優於預期，而第 3 季步入傳統旺季，ROM 營收可望衝高，下半年營收表現將優於上半年。

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (14) 日召開股東會，旺宏董事長吳敏求表示，今年第 2 季 ROM 銷售表現不錯，可望帶動第 2 季整體營收優於預期，從今年首季成長軌跡來看，全年獲利一定會比去年好，而 SLC NAND Flash 目前價格持穩，但仍得視下半年新手機市況變化。

旺宏今年首季獲利大爆發，純益年增逾 8 倍，EPS 也較去年同期大增 7.83 倍。展望全年，吳敏求表示，今年產能規劃著重於追求獲利極大化，而從今年首季的營運成長軌跡來看，今年獲利一定會比去年好。

展望下半年，吳敏求表示，SLC NAND Flash 目前看來價格持穩，將成為下半年營運主要成長動能之一，但目前仍得視新手機下半年量產程度，若新手機一出來，eMMC(嵌入式記憶體) 需求量較高，對 SLC NAND Flash 需求就會相對減少，市況也會產生變化，目前還很難說；高密度 NOR Flash 則是機會較多，預期下半年占比將會提升。

因應 SLC NAND Flash 市場競爭，旺宏將來將以 19 奈米迎戰，會將一半的 36 奈米產能轉換至 19 奈米製程，未來將以 36 奈米作為車用與工業等高品質應用，19 奈米則用於消費性電子產品，擴大市場競爭力，預計今年下半年小量生產，明年上半年正式量產。

至於外電傳出任天堂 Switch 上半年銷售疲弱消息，吳敏求則說，做生意沒有一兩天就產生變化的，重點是已經銷售出去的量能基礎已在，若以平均產品生命周期 5 年至 6 年來說，目前周期只走到第 2 年，還有許多市場未開發，且目前為止與任天堂做生意從來沒出現問題過，任天堂對自家產品需求的預測向來準確。