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出大絕！肌肉男插隊　他嗲聲嬌喊「硬插很痛」　全場憋笑

生活中心／綜合報導2018/06/14 15:32
▲日前一名網友與朋友到好市多買東西，結帳時突然有位肌肉男插隊，結果他朋友竟靈機一動嬌喊「硬插很痛」逼退肌肉男，讓他當場超尷尬。（示意圖／翻攝自爆料公社）
▲日前一名網友與朋友到好市多買東西，結帳時突然有位肌肉男插隊，結果他朋友竟靈機一動嬌喊「硬插很痛」逼退肌肉男，讓他當場超尷尬。（示意圖／翻攝自爆料公社）

學起來？這招太猛！日前一名網友與朋友到美式賣場好市多買東西，結帳時突然有位肌肉男硬要插隊，結果他朋友竟靈機一動裝嗲聲對該名肌肉男說：「大哥，不要啦，你這樣硬插進來，人家會痛啦！」逼退肌肉男，讓他當場面紅耳赤不敢插隊，而一旁群眾也紛紛憋笑。

網友在「 wetalk 」發文表示，自己與朋友某日在 Costco 買東西，結帳時大排長龍，每一列都排至少 5 至 6 個人，且每個人買的東西又超多，好不容易等了半個多小時才到結帳櫃檯前，結果突然有一位「肌肉男」拿著好幾罐鮮奶對他朋友說「我只有幾罐牛奶要結，拜託讓我先結一下，有點趕時間，不好意思！」然後就準備把牛奶放到結帳台上。


▲網友於「 wetalk 」表示，自己與朋友到好市多買東西要結帳時，突然有位肌肉男硬要插隊，結果他朋友竟靈機一動神回「硬差很痛」逼退他，讓他當場顏面盡失。（圖／翻攝自wetalk）

怎料原 po 朋友竟馬上拍拍肌肉男的肩膀，裝嗲聲大喊「大哥，不要啦，你這樣硬插進來，人家會痛啦！」讓肌肉男當場愣住，「像是被梅杜莎石化一樣」，只好乖乖排隊，而周圍等待結帳的民眾也不禁偷笑。接著原 po 朋友就慢條斯理的把推車上的東西拿去結帳，最後又補槍：「以後不要到處亂插，大家觀感不佳啊！」

此文一出，網友紛紛讚爆原 po 朋友：「這招像是四兩撥千金~厲害厲害」、「真的是很猛」、「我還真的講不出這種話.....有恥力低一點的回覆方式嗎」、「真的是還滿屌的！ 」「成功阻止一個人插隊，還讓他完全無法回嘴 XDDD 」。

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