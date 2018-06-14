出大絕！肌肉男插隊　他嗲聲嬌喊「硬插很痛」　全場憋笑

學起來？這招太猛！日前一名網友與朋友到美式賣場好市多買東西，結帳時突然有位肌肉男硬要插隊，結果他朋友竟靈機一動裝嗲聲對該名肌肉男說：「大哥，不要啦，你這樣硬插進來，人家會痛啦！」逼退肌肉男，讓他當場面紅耳赤不敢插隊，而一旁群眾也紛紛憋笑。

網友在「 wetalk 」發文表示，自己與朋友某日在 Costco 買東西，結帳時大排長龍，每一列都排至少 5 至 6 個人，且每個人買的東西又超多，好不容易等了半個多小時才到結帳櫃檯前，結果突然有一位「肌肉男」拿著好幾罐鮮奶對他朋友說「我只有幾罐牛奶要結，拜託讓我先結一下，有點趕時間，不好意思！」然後就準備把牛奶放到結帳台上。