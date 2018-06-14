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桃園新創電商潛力雄厚　新加坡Sea集團跨海徵才

記者李春台／桃園報導2018/06/14 15:21
▲桃園市政府青年局與新加坡Sea集團合作，今天舉辦徵才說明會。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.14）
▲桃園市政府青年局與新加坡Sea集團合作，今天舉辦徵才說明會。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.14）

電競、電商產業極具發展潛力，為促進青年投入電競電商產業，拓展國際視野，桃園市政府青年局與新加坡Sea集團合作，今(14)日舉辦徵才說明會。桃園市長鄭文燦表示，桃園有科技大學、亞洲‧矽谷計畫、ICT產業及物流基地等條件，在電子商務方面具有發展潛力；Sea集團則為東南亞最大網路平台，在電競、電商及行動支付具有領先地位，期盼透過這項合作計畫，讓桃園年輕人瞭解世界電商潮流並投入相關行業，也讓電競與電商產業能夠在桃園落實。

鄭文燦指出，桃園在發展電商與電競上，具備四大優勢，桃園不但是全台灣資通訊產業重鎮，在硬體製造上，也擁有亞洲最完整的產業鏈；另外在新政府產業創新計畫中，桃園被選定為「亞洲‧矽谷計畫」的執行平台，結合軟硬體，讓大數據、工業4.0、電子商務、人工智慧等下階段產業在桃園深耕，發展更多軟體人才；第三點優勢是桃園擁有全台最年輕的人口以及16所大學，其中科技大學比例高，更有利於培養新進工程師；而且，桃園是亞太物流中心之一，目前有約2,000家物流業，且持續增加中，電子商務要深耕，必須配合物流業，因此桃園絕對是企業落腳最佳選項。

鄭文燦也談到，「亞洲‧矽谷計畫」將在桃園體育園區站旁興建亞洲創新人才交流中心，市府也與各大學合作，規劃在中原創業村引進電商與電競產業。在電商與電競的育成及發展上，桃園蓄勢待發，將結合更多國際大廠，提供更多工作機會。

新加坡Sea集團台灣區負責人黃大維表示，桃園關注青年就業與新創發展，加上看好桃園為「亞洲‧矽谷計畫」重鎮，也是新創產業的重要發展據點，因此選擇桃園做為該企業跨國實習計畫第一站，將提供20個名額，邀請桃園學子於9月免費至Sea集團新加坡總部以及印尼、泰國等分部體驗實習，協助年輕人對新一代電子商務有更深入瞭解。

Sea集團於2009年在新加坡成立，為目前東南亞主要網路平台，並在7個國家設立分支機構。旗下電競品牌「Garena」推出英雄聯盟、傳說對決、Free Fire我要活下去等遊戲；電商品牌「蝦皮購物」在台灣有1,200萬個下載用戶，亦為重要電商平台，蝦皮購物也於桃園設置物流中心；「AirPay」則為支付平台。


▲新加坡Sea集團台灣區負責人黃大維表示，桃園關注青年就業與新創發展，加上看好桃園為「亞洲‧矽谷計畫」重鎮，也是新創產業的重要發展據點。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.14）

關鍵字鄭文燦黃大維新加坡sea集團蝦皮
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