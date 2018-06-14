月入30萬交不到女友　葬儀社小開嘆「不知道該怎麼辦」

在葬儀社上班真的交不到女朋友？有網友在 PTT 上發文詢問「殯葬業業者交得到另一半嗎？」，表示自己在葬儀社上班，不知道是不是因為這個關係，現在到了 30 歲還是交不到女朋友。對此一名父親是葬儀社老闆的網友表示，這方面他的感觸很深，今年他也是 30 歲，「收入很不錯，至少都月入三十萬，但就是不知道為什麼都交不太到女朋友」，也提到很多女生在知道他在做這份工作後都「瞬間冷掉」。

該名網友表示，從小只要說自己的爸爸在從事殯葬業都會其他小朋友被歧視，小的時候也對這份工作很排斥。不過長大後已經沒有負面印象，也可以很驕傲的說出自己的爸爸是葬儀社老闆。但是還是不知道為什麼都交不到女朋友。