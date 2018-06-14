月入30萬交不到女友　葬儀社小開嘆「不知道該怎麼辦」

在葬儀社上班真的交不到女朋友？有網友在 PTT 上發文詢問「殯葬業業者交得到另一半嗎？」，表示自己在葬儀社上班，不知道是不是因為這個關係，現在到了 30 歲還是交不到女朋友。對此一名父親是葬儀社老闆的網友表示，這方面他的感觸很深，今年他也是 30 歲，「收入很不錯，至少都月入三十萬，但就是不知道為什麼都交不太到女朋友」，也提到很多女生在知道他在做這份工作後都「瞬間冷掉」。
該名網友表示，從小只要說自己的爸爸在從事殯葬業都會其他小朋友被歧視，小的時候也對這份工作很排斥。不過長大後已經沒有負面印象，也可以很驕傲的說出自己的爸爸是葬儀社老闆。但是還是不知道為什麼都交不到女朋友。
網友提到，之前跟幾個女生曖昧過，但是當女生知道他在做這個職業後，感覺好像都「瞬間冷掉」，可以很明顯的感受到對方變冷淡。網友還會問說：「不知道你介意嗎？」，雖然對方回：「這是很偉大的職業欸」，但是之後就開始搞消失，不然就是回訊息速度越來越慢。讓他覺得或許是女生心裡還是有點怕怕的，「畢竟做這個很難避免就是會一直需要接很多大體，也許真的是靠婚友類的服務先把遊戲規則講清楚會比較有幫助吧。」
文章貼出後也引起其他網友討論，留言「以前長輩會很介意是因為傳統觀念，沒想到現在也有很多人介意啊？」、「長輩好像真的會在意這個，但我自己是覺得沒差」、「台灣人對職業的刻板印象太深」、「那些歧視這個職業的，就不要有叫葬儀社的一天」、「月入30，好想問我男友要不要去做看看」