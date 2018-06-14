NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈寶山綠竹筍正當時　手機拍拍嘗美食嘉義第一　環保署認證低碳銀級家園8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

赴亞美尼亞詐騙被遣送中國 29名台灣人遭判刑

中央社2018/06/14 14:57
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北14日電）中國廣州市花都區人民法院昨天對兩宗跨境電信詐騙案作出一審判決，判處該兩案主嫌陳俊志、林宗儒有期徒刑11年和10年6個月，其餘27名被告人有期徒刑3至10年不等，併處罰金。

這29名被告都是2016年9月，從亞美尼亞被遣返中國大陸的台灣人。

根據廣東省高級人民法院官方微博今天上午通報，花都法院經審理查明，2016年7月至8月間，陳俊志、林宗儒分別在亞美尼亞境內，糾集他人利用發送語音包、撥打電話等手段，冒充電信、行動客服人員、公安局及檢察院工作人員等身份，虛構被害人因電話欠費且被人盜辦電話卡而涉嫌犯罪等虛假事實，對大陸居民進行電信詐騙活動，先後騙取大陸居民共計人民幣166萬餘元（約新台幣780萬元）。

法院認為，被告陳俊志、林宗儒等29人以非法占有為目的，組成犯罪集團，在境外冒充司法機關工作人員，針對不特定多數大陸居民實施電信網路犯罪，詐騙數額特別巨大，各被告人的行為均已構成詐騙罪，依法均應予以懲處。各被告人如實供述參與詐騙的罪行，其中3名被告人退賠贓款共計11萬餘元。

根據通報，花都法院在案件辦理過程中，對沒有聘請律師的被告，根據其個人意願通知法律援助機構指派律師為其提供辯護，依法保障被告人的辯護權和其他訴訟權利。

通報並沒有說明，這29名台灣被告人是否當庭表示異議要上訴。

2016年9月2日，中國公安局以包機從亞美尼亞押解129名在當地涉電信詐騙的嫌犯至大陸廣州，其中78名為台灣人。昨天被花都法院判刑的29名台灣人，是其中的第一批。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070614

萬那杜公布中資碼頭合約 否...中市工廠起火 業者胞弟葬身火窟

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan