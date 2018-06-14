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中央社

萬那杜公布中資碼頭合約 否認對澳構威脅

中央社2018/06/14 14:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社萬那杜桑托島13日綜合外電報導）萬那杜去年8月在桑托島開港的新碼頭有中資撐腰，讓鄰國澳洲更擔心中國對南太平洋島國影響力日增。萬那杜今天公布和中國的合約，否認新碼頭會對澳洲構成威脅。

「紐約時報」報導，澳洲官員表示，中國可能藉這座碼頭取得戰略資產，在澳洲東岸咫尺之遙處，構成更直接的軍事威脅；但萬那杜對中國的看法，似乎和澳洲越來越不同。

萬那杜今天首度公開和中國簽訂的碼頭合約，駁斥澳洲說，萬那杜完全有能力償付貸款，也能自行決定何時要和中國合作。

萬那杜外交部長雷根瓦努（Ralph Regenvanu）表示：「這樣的基礎建設，會成為萬那杜北邊和世界其它地方進行國際貿易的門戶，因此從經濟方面來看，這筆貸款是可行的。」

雷根瓦努決定公開和中國的合約，只是萬那杜近來試圖緩解澳洲、紐西蘭和美國憂慮的其中一例。這些國家擔心，中國會對近80個島嶼組成、人口約27萬的萬那杜予取予求，並把這裡當成軍事前哨站。

近幾週，這座由上海建工興建的碼頭，成了澳洲煩惱的源頭。澳洲國防官員擔心萬那杜和中國討論興建軍事基地事宜，會使這座碼頭兼具軍事和商業用途。

澳洲官員和專家也質疑萬那杜和中國合約的條件，他們說，如果萬那杜違約，中國可直接透過「債轉股」（Debt Equity Swap）取得碼頭所有權，就像斯里蘭卡當時付不出貸款，中國取得它們主要港口所有權那樣。

但雷根瓦努表示，公開這份2014年簽訂的合約，只是要證實其中並未包含債轉股條款。他說，萬那杜認為這座碼頭很值錢，必須作為郵輪停靠以及農業出口產業之用。

在澳洲媒體報導中國可能在萬那杜興建軍事設施之後，萬那杜總理薩瓦伊（Charlot Salwai）還親自向澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）保證，萬那杜沒有和中國討論相關事宜。

雷根瓦努表示，萬那杜比較希望保持中立，並以萬那杜是不結盟運動（Nonaligned Movement）長期成員為由，表示萬那杜永不允許中國在這裡興建軍事設施。這個組織通常不向超級強權靠攏。

但萬那杜是太平洋國家中，第一個表態支持中國在南海主權聲索的國家，和中國關係也與日俱增。近年來，中國在萬那杜大興土木，不僅興建政府大樓、體育館、會議中心，還舖設道路，延伸萬那杜首都維拉港（Port Vila）的跑道，供更大型飛機起降。

年底，北京和上海也可能開通每週一次往返萬那杜的直航班機。

這座位於桑托島（Santo Island）的碼頭位於戰略要地，第2次世界大戰期間、萬那杜還名為新赫布里（New Hebrides）時，美國海軍工兵部隊海蜂部隊（Seabees）就在此興建碼頭，是太平洋上僅次夏威夷的美國第2大軍事基地。當時有超過50萬名軍人經由這裡前往鄰近的索羅門群島，參與瓜達卡納島（Guadalcanal）重要戰役。

儘管萬那杜政府再三保證合約沒問題，但專家表示，以內容來看，若萬那杜違反和中國進出口銀行（EXIMBank）以及上海建工的合約，違約條款極度利於中國。

這些條款的限制性，高於日本對類似碼頭提供的貸款合約。

日本提供的貸款有10年寬限期，利息0.55%，償還年限40年。中國進出口銀行（EXIM Bank）的貸款則只有5年寬限期，利息2.5%，還款年限15年。

若萬那杜沒還錢，中國可以要求一次付清債務，而且這份合約完全遵照中國法律，如有仲裁，也須透過中國國際經濟貿易仲裁委員會（China InternationalEconomic and Trade Arbitration Commission,CIETAC）來進行。

而萬那杜人在酒吧公開討論的，還有一個更大的問題，那就是中國這麼做的背後動機，以及小國家擋不擋得住中國的影響。

建築工人瓦庫（Joseph Waiku）就說：「我們有些人擔心中國人接管我國經濟，因為現在大部分商店都是中國人經營，他們帶人來，做本地人也能做的工作。希望政府照顧我們的長期利益。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1070614

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